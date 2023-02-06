Зверь на кемеровской трассе стал причиной гибели четырех человек

Ранее мы писали Зачем на дорогах Ярославской области появились макеты лосей? Необычные инсталляции стали замечать на обочинах своих дорог водители Ярославской области. Это макеты – издалека ... Читать далее

Авария произошла около 8 часов вечера на 239-м километре автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. Как сообщили в региональном управлении МВД, перед Volkswagen Polo на дороге внезапно появилось дикое животное. Водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Hino Ranger.

В результате столкновения все находившиеся в Volkswagen Polo люди погибли на месте - двое взрослых и двое детей: трехлетняя девочка и двухмесячный мальчик. Прибывшие на место трагедии сотрудники ГИБДД организовали на трассе реверсивное движение. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. А полиция Кузбасса напоминает о необходимости выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями.

Упомянутые модели: Volkswagen Polo (от 649 500 Р )

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