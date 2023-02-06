Зверь на кемеровской трассе стал причиной гибели четырех человек
В результате столкновения все находившиеся в Volkswagen Polo люди погибли на месте - двое взрослых и двое детей: трехлетняя девочка и двухмесячный мальчик. Прибывшие на место трагедии сотрудники ГИБДД организовали на трассе реверсивное движение. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. А полиция Кузбасса напоминает о необходимости выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями.
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18.01.2023, 09:25
Какие автомобили навсегда исчезнут из России: прогноз эксперта
Большинство европейских марок прекратили поставки новых автомобилей на российский рынок и полностью ушли из нашей страны. Дилеры продолжают возить отдельные модели по схеме параллельного импорта, но некоторые автомобили покинули Россию навсегда.Читать далее
-
18.12.2022, 13:25
Сегодня ДВС, завтра компоненты для электрокаров: завод Seat под Барселоной ожидает конверсия
Компания Seat объявляет, что в будущем намерена производить компоненты для электрокаров на своем «трансмиссионном» заводе в Эль-Прат-Де-Льобрегат, что недалеко от Барселоны. Предприятие Seat Components является одним из 3 производственных площадок испанского бренда.Читать далее
-
25.11.2022, 10:23
Вводимый в Европе стандарт «Евро-7» похоронит Volkswagen Polo. И не только его
Явленный миру в далеком 1975 году и сменивший за это время 6 поколений, Volkswagen Polo рискует исчезнуть навсегда из-за одобренного Еврокомиссией экологического стандарта «Евро-7», регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.Читать далее
-
27.10.2022, 11:37
В Крыму мужчина попросил спасателей достать со дна водоёма Volkswagen Polo
Сотрудники регионального Управления МЧС просьбе не удивились, потому как служба такая – помогать всем страждущим и обремененным. Но все-таки и им стало интересно: каким образом иномарка оказалась на 6-метровой глубине.Читать далее
-
16.09.2022, 13:46
Volkswagen показал новый седан Polo, который мог появиться в России
Седан Volkswagen Polo неизменно входил в ТОП самых популярных автомобилей на российском рынке. Его любили за отличное сочетание технических характеристик, надежности агрегатов и цены. В 2022 году модель могла бы сменить поколение, но из-за ухода Volkswagen из России премьера долгожданной новинки прошла не в нашей стране.Читать далее
-
10.08.2022, 17:26
Страховщики стали чаще «тоталить» автомобили: кто в лидерах
Подорожание запчастей привело к тому, что страхового покрытия не хватает даже на компенсацию сравнительно небольшого ущерба. В таком случае страховой компании проще признать машину безвозвратно погибшей.Читать далее
- 1 199 000 РVolkswagen Polo 2017 в Москве
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