10 фактов о Kia Sportage пятого поколения о которых вы не знали
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Kia Sportage дебютировал в 1993 году как компактный кроссовер. За это время Kia выпустила четыре поколения Sportage. Первое поколение Sportage оснащалось двухлитровыми бензиновыми и дизельными двигателями, а в качестве трансмиссии предлагалась 4-ступенчатая автоматическая коробка передач и 5-ступенчатая «механика». Это поколение просуществовало с 1993 по 2005 годы.
Южнокорейский производитель отметил 28-летие, и недавно Kia представила новый Sportage пятого поколения. Это Kia Sportage 2023 модельного года. В компании не разглашают много информации о новом Sportage (NQ5), но ожидается, что он будет как переднеприводным, так и полноприводным. Итак, 10 фактов, о которых вы, наверняка, не знали.
Внешний дизайн
Судя по тизерным изображениям, выпущенным Kia, дизайн Kia Sportage 2023 года отличается уникальной решеткой радиатора. Также Sportage обретет новый логотип Kia. Чего нельзя сказать о Kia Sportage SX Turbo AWD 2022 года.
Внутреннее пространство
Ожидается, что Kia Sportage (NQ5) 2023 года предложит пассажирское пространство объемом 3058 литра и грузовое — 1104 литра (2265 л. при сложенном втором ряду). Это больше, чем у Kia EV6 и Hyundai Tucson.
Дизайн интерьера
Kia хорошо поработала над дизайном интерьера Sportage пятого поколения. Все выглядит шикарно. У Sportage гладкое рулевое колесо с подогревом и консоль с большим количеством кнопок. Модель Sportage X-Line будет иметь черную металлическую отделку из дерева и стеганые сиденья серо-зеленого или черного цвета. Передние сиденья Sportage оснащены обогревом и вентиляцией.
Дата выпуска
Глобальный дебют нового Kia Sportage ожидается в июле. Кроссовер, скорее всего, поступит на корейский рынок в 2022 году, тогда же он ожидается и в США, как модель 2023 года.
Информационно-развлекательная система
За рулевым колесом 2023 Kia Sportage (NQ5) расположен большой изогнутый жидкокристаллический дисплей, который объединяет приборную панель и информационно-развлекательную систему. Предположительно, что некоторыми функциями поделится Hyundai Tucson.
Поворотный переключатель передач
У нового Sportage появится поворотный диск переключения передач, расположенный в центре консоли. Поворотный диск переключения передач позволяет управлять передачами простым поворотом переключателя. Он также занимает меньше места, чем традиционное переключение передач.
Светодиодные фонари
Фары Kia Sportage (NQ5) имеют форму бумеранга. Конструкция заднего фонаря отличается более низкой линией символов, которая пересекается с задним фонарем.
Внедорожные особенности
Начиная с первого поколения Sportage, Kia предлагает внедорожные функции. В прошлом Kia Sportages предлагала Hill Accent Control (HAC), Down Hill Brake Control (DBC) и Electronic Stability Control. Старые модели Sportages также имели функции безопасности, такие как автоматическое торможение, детектор слепых зон, предупреждение о лобовом столкновении, датчик опрокидывания и многое другое. Конечно, в новом Sportage можно ожидать более инновационных внедорожных технологий.
Двигатель и скорость
В Kia не стали рассказывать какими двигателями будет оснащаться Sportage. Но поскольку ожидается, что Sportage разделит некоторые функции с Hyundai Tucson, вполне возможно присутствие современного гибридного и подключаемого гибридного двигателей. Kia также может решить использовать 2,5-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач мощностью 190 л.с., также есть основания предполагать, что Kia предложит электрическую версию Sportage.
Цена
Kia считается доступным брендом, но после скачка валют, в России цены на корейские автомобили существенно выросли. Сегодня в дилерских центрах Sportage предлагают по цене от 1,6 млн рублей. Но стоит учесть тот факт, что цена может увеличиться, так как сегодня дилеры навязывают допы, также цена растет, если авто покупают за наличный расчет и не сдают старый автомобиль в трейд-ин. Ожидается, что цены на Kia Sportage 2023 года будут варьироваться от 25 000 до 40 000 долларов (1,8 - 2,9 млн рублей).
- 1 090 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 683 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 192 000 РKIA Sportage 2015 в Москве
- 2 114 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 475 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 570 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 1 697 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 1 100 000 РKIA Sportage 2012 в Москве
- 1 135 000 РKIA Sportage 2014 в Москве
- 1 520 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
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