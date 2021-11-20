3 лучших премиальных минивена у российских дилеров
Фото: Toyota
Редакция сайта Тарантас Ньюс составила ТОП-3 новых комфортабельных минивенов на российском рынке. Такие автомобили подойдут тем, кому нужен автомобиль с комфортабельным и вместительным салоном.
GAC GN8
Открывает список китайский минивен GAC GN8. Это одна из самых доступных моделей в своем классе, но назвать ее дешевой очень сложно, ведь даже за базовую версию просят 2 699 000 рублей. При этом китайский автопроизводитель предлагает широкий список опций: матричную оптику с функцией предупреждения о невыключенных фарах, лобовое стекло с электрообогревом, обогрев передних сидений, трёхзонный климат-контроль.
В движение GAC GN8 приводит современный 2,0-литровый 190-сильный двигатель, работающий в паре с 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Топовая комплектация стоит от 3 499 000 рублей.
Kia Carnival
Компания Kia позиционирует Carnival как сочетание роскошного брутального кроссовера и практичного семейного автомобиля. Под капотом трудится 2,2-литровый 199-сильный дизельный агрегат в сочетании с автоматической коробкой передач. Альтернативу ему составляет более мощный 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 249 сил.
Все автомобили по умолчанию получили пакет «теплых опций». Также в базе есть светодиодная оптика, медиасистема с 8-дюймовым экраном, кондиционер для всех трех рядов и 17-дюймовые легкосплавные диски. Стоит такой автомобиль минимум 2 849 900 рублей. За топовую версию попросят 3 829 900 рублей.
Toyota Alphard
Замыкает список роскошный Toyota Alphard, который может похвастать отличной шумоизоляцией и высоким уровнем комфорта. Помимо прочего, в списке оснащения значится комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense (TSS), пакет «Зимний комфорт», который включает обогревы рулевого колеса, передних и задних сидений, и лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя. Пассажиры второго ряда смогут насладиться комфортабельными креслами, 13-дюймовым потолочным мультимедийным экраном, премиальной аудиосистемой с 17 динамиками, трехзонной климатической установкой с ионизатором воздуха.
Под капотом установлен 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 300 сил, который сочетается с 8-ступенчатым «автоматом». В России Toyota Alphard предлагается в безальтернативной роскошной комплектации Executive Lounge стоимостью 6 281 000 рублей.
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