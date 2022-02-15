37 стареньких внедорожников Land Rover продают за полмиллиона долларов (запчасти для ремонта прилагаются)
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Продавец утверждает, что подрабатывал ремонтом внедорожников Land Rover пока учился на хирурга. Сейчас он закончил обучение и готов полностью посвятить себя медицине. Поэтому в комплекте с внедорожниками он продает два огромных контейнера запчастей. Здесь есть двигатели LS и Coyote, трансмиссии Defender и даже кузов Puma 130 на совершенно новом шасси. Все это богатство владелец отдает за 500 000 долларов или порядка 38 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
- 3 345 000 РLand Rover Range Rover 2013 в Москве
- 6 860 000 РLand Rover Defender 2020 в Москве
- 7 247 000 РLand Rover Defender 2021 в Москве
- 2 650 000 РLand Rover Range Rover 2010 в Москве
- 6 500 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 10 366 430 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 5 149 000 РLand Rover Discovery 2019 в Москве
- 7 124 430 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 4 220 000 РLand Rover Range Rover 2015 в Москве
- 10 054 430 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
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