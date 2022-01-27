На продажу выставили необычный Range Rover: у него две двери и шесть колес
Фото: ebay.com
Фото: ebay.com
Фото: ebay.com
Фото: ebay.com
Фото: ebay.com
Фото: ebay.com
В салоне сохранились стандартные складные сиденья спереди и складная скамья сзади с чехлами в тигровом стиле. За ними располагается огромное, устланное ковром, грузовое пространство. Под капотом установлен дизельный двигатель Perkins 4236 объемом 3,9 литра и мощностью порядка 80 л.с. Мощность передается на четыре из шести колес через 4-ступенчатую механическую коробку передач LT95.
Продавец уверяет, что автомобиль находится в хорошем техническом состоянии. Ставки на шестиколесный Range Rover будут принимать вплоть до 30 января. Сейчас кто-то предложил за него 10 200 фунтов стерлингов или порядка 1,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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