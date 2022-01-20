4 главных ошибки при выборе автомобиля с пробегом
Хозяин должен быть один!
Чем меньше владельцев, тем больше шанс, что машина окажется в приличном состоянии. Но нередко и один владелец успевает довести автомобиль до состояния развалюхи, причем не только внутри, но и снаружи. А бывает, что в ПТС указаны три владельца, но все они пользовались машиной исключительно для поездок на работу и домой, да иногда в магазин по выходным катались. Никаких поездок на дачу за 200 км, рыбалку и прочих экстремальных мероприятий.
Так что, увы, но число владельцев не то, на что следует ориентироваться при покупке.
Никакой перекраски!
Прежде чем уверенно отвергать автомобиль с крашенными элементами, стоит проверить его через один из сервисов на наличие ДТП и степень их серьезности. Есть машины, которым не повезло стоять на пути детского велика или стать жертвой столкновения с тележкой на парковке гипермаркета. Кто-то, может, и не будет заморачиваться, а если машина новая и КАСКО в наличии, почему бы и не избавится от злосчастных царапин?
Во всем нужно следовать логике, и перекрашенные детали не повод сразу исключать машины из списка вариантов.
Пробег должен быть минимальным!
Если вы берете машину, которая всего два года как сошла с конвейера, то обратить внимание на пройденный километраж будет разумно. Он покажет интенсивность эксплуатации машины в эти два года. Но если вы рассматриваете машину, которая была в собственности лет 7-10, то в поисках минимального пробега вы скорее наткнетесь на скрученные данные.
Также не стоит забывать, что машина должна постоянно ездить. Не мотаться из одной области в другую по выходным, но регулярно выезжать и проходить хотя бы пару десятков километров в неделю. Без постоянной эксплуатации она приходит в негодность. И потом, вы уверены, что продавец хранил все 10 лет свою машину с микропробегом в идеальных условиях, и она, как минимум, не ржавела? Вряд ли.
Среднегодовой пробег для машин составляет около 20 тыс. км. То есть если машине 10 лет, то в норме она должна пробежать около 200 тысяч.
ПТС должно быть оригинальным!
Начнем с того, что уже прошли времена, когда только по ПТС вы могли судить о числе владельцев автомобиля. Базы данных ГИБДД к вашим услугам – они расскажут все и о количествах владельцев, и о внесенных изменений в конструкцию. Так что игнорировать машину с дубликатом ПТС? как минимум преждевременно.
Напомним, что ПТС не всегда меняют по причине закончившегося места. Дубликат выдают, например, после кражи или потери документов, а также в результате порчи детьми, а иногда домашними питомцами. Вы удивитесь, но есть много единственных владельцев машины с дубликатом ПТС просто потому, что у кого-то ребенок не нашел ничего лучше для рисования, а у кого-то щенок решил сожрать все документы, найденные в доме.
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