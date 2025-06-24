Как не заснуть за рулем. 5 правил, которые спасут жизнь

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Одной из самых распространенных причин внезапной сонливости является недостаток сна. Даже если вы чувствуете себя бодрым, организм может дать сбой после нескольких часов без отдыха. Врачи рекомендуют перед поездкой обязательно выспаться – минимум 7–8 часов, пишет издание Pravda.Ru. Если же ночь была короткой, лучше воздержаться от управления автомобилем или найти альтернативу – общественный транспорт или второго водителя, который сможет при необходимости сесть за руль.Во время длительных поездок важно делать регулярные перерывы. Даже самый опытный водитель со временем теряет концентрацию, особенно если едет без остановок больше двух часов. Планируйте остановки каждые 90–120 минут, чтобы размять мышцы и освежить голову. Прогулка, стакан воды или легкая гимнастика рядом с машиной помогут вернуть бодрость.

Питание перед дорогой тоже играет важную роль. Тяжелая, жирная или слишком калорийная пища заставляет организм направлять большую часть энергии на переваривание, концентрация внимания при этом снижается. Лучше ограничиться легким перекусом – фруктами, йогуртом или овощным салатом. Также полезно следить за микроклиматом в салоне: свежий воздух намного эффективнее бодрит, чем кофе или громкая музыка. Регулярное проветривание способствует притоку кислорода и помогает дольше сохранять ясность ума. Если вы едете с пассажиром, поддерживайте легкий диалог – живое общение эффективно предотвращает сонливость и скрашивает дальнюю дорогу.

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