5 электрокаров, которые скоро появятся в России
Редакция портала Carsweek составила список из пяти электрокаров, продажи которых должны начаться в России в 2022 году.
Hyundai Ioniq 5
Автомобиль отличается самобытной внешностью с оригинальной пиксельной оптикой. Его габаритная длина 4 635 мм, а колесная база – 3 000 мм. Салон напоминает космический корабль. Здесь почти нет физических клавиш, приборную панель и мультимедиа объединили в один экран, также реализован и проекционный дисплей. С места до «сотни» Ioniq 5 может разогнаться за 5,2 секунды, а запас хода достигает 480 км без подзарядки.
BMW i4
Электрический лифтбек BMW i4 доберется до российских дилеров летом следующего года. Отечественным покупателям новинку предложат только в топовой комплектации M50. Суммарная отдача силовой установки достигает 544 лошадиных сил, а на разгон до 100 км/ч нужно всего 3,9 секунды. И это при весе электрокара в 2,3 тонны. Запас хода также оказался неплохим – 510 километров.
Chery Ant
В начале осени в России заметили миниатюрный китайский электрокар от Chery, но официального анонса пока не было. Очевидно, что автомобиль прибыл в Россию для прохождения процедуры сертификации. Длина «малыша» не превышает 3,2 метра. В движение его приводит 41-сильный электромотор. В отличие от других бюджетных электрокаров из Китая, запас хода у новинки приличный – 400 километров. По предварительным данным, он будет стоить порядка 600 000 рублей и должен заинтересовать курьерские службы и сервисы доставки.
Kia EV6
Корейский автопроизводитель называет свой первый электрокар кроссовером. В России он появится 2022 году. При относительно компактных внешних габаритах, его колесная база достигает 2 900 мм, поэтому его можно отнести к сегменту SUV-D. Российским покупателям предложат версии с задним и полным приводом. Суммарная отдача топового электрокара составит 325 л.с., а разгон до 100 км/ч займет 5,2 секунды. Запас хода достигает 500 километров.
BMW iX
Российские дилеры BMW уже принимают заказы на этот премиальный электрокроссовер. Самая доступная комплектация стоит от 8 500 000 рублей. Мощность мотора составляет 523 л.с. С такой отдачей до 100 км/ч тяжелый кроссовер сможет разогнаться за 4,6 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой в 200 км/ч. Однако главным преимуществом можно назвать запас хода в 630 км.
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