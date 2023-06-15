BMW отзывает кроссоверы из-за непреднамеренного ускорения
При движении на малых скоростях и большом угле поворота рулевого колеса рука водителя может непреднамеренно коснуться кнопки круиз-контроля. Элементы управления этой функцией расположены на левой спице рулевого колеса: скорость можно установить с помощью выпуклой физической кнопки, а сенсорная кнопка активации круиза находится под ней.
Специалисты BMW предположили, что проблема может возникнуть, когда водитель установил круиз-контроль, отключил его, а затем случайно снова активировал, например, при парковке в конце долгой поездки по шоссе. Машина начинает внезапно ускоряться, но, к счастью, ее можно остановить, просто нажав на педаль тормоза. BMW планирует отозвать в общей сложности 11 180 автомобилей iX xDrive50 и iX M60 2021–2023 годов выпуска. Автопроизводитель полагает, что сможет решить проблему с помощью обновления ПО, но не уточняет, каким именно образом.
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-
15.08.2022, 00:16
В новом BMW X5 будет немного от Toyota
Работу над новым поколением легендарного кроссовера баварские специалисты ведут совместно с инженерами Toyota. Начало серийного производства новинки запланировано на 2025 год.Читать далее
-
09.03.2022, 08:31
Женщины выбрали Лучший автомобиль 2022 года в мире: по версии мужчин он не попал даже в ТОП-10
Оргкомитет международного конкурса Women's World Car of the Year (WWCOTY) назвал обладателя Гран-при 2022 года. Особенность конкурса в том, что его жюри состоит исключительно из женщин-журналистов, пишущих про автомобили.Читать далее
-
10.02.2022, 07:48
Арнольд Шварценеггер снялся в рекламе BMW
Компания BMW специально для трансляции Суперкубка сняла минутный рекламный ролик со звездным составом актеров. Арнольд Шварценеггер появится в роли греческого бога Зевса, а его супругу Геру сыграет Сальма Хайек.Читать далее
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09.01.2022, 14:30
Новинки немецкого автопрома на российском рынке в 2022 году
Четыре немецких бренда в 2022 году привезут в Россию 11 новеньких моделей. И большинство из них электромобили. Немецкое качество в нашей стране давно считается почти эталонным, так что расширение модельного ряда оценят многие.Читать далее
-
14.12.2021, 07:34
Новая хитрая технология BMW позволит автомобилям менять цвет
Компания BMW приготовила сразу несколько интересных новинок для выставки Consumer Electronics Show (CES), которая состоится в Лас-Вегасе в начале января 2022 года. Среди них – новый BMW iX M60, автомобильный кинотеатр и кузовные панели, способные менять окраску.Читать далее
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