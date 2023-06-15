BMW отзывает кроссоверы из-за непреднамеренного ускорения

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Компания BMW отзывает электрические кроссоверы iX из-за проблемы с круиз-контролем, которая может вызвать непреднамеренное ускорение. Первые сообщения о проблеме появились в конце 2022 года, когда владельцы началась жаловаться на внезапное ускорение. Компания изучила вопрос и выяснила, что корень зла кроется в эргономике рулевого колеса.

При движении на малых скоростях и большом угле поворота рулевого колеса рука водителя может непреднамеренно коснуться кнопки круиз-контроля. Элементы управления этой функцией расположены на левой спице рулевого колеса: скорость можно установить с помощью выпуклой физической кнопки, а сенсорная кнопка активации круиза находится под ней.

Фото: BMW

Специалисты BMW предположили, что проблема может возникнуть, когда водитель установил круиз-контроль, отключил его, а затем случайно снова активировал, например, при парковке в конце долгой поездки по шоссе. Машина начинает внезапно ускоряться, но, к счастью, ее можно остановить, просто нажав на педаль тормоза. BMW планирует отозвать в общей сложности 11 180 автомобилей iX xDrive50 и iX M60 2021–2023 годов выпуска. Автопроизводитель полагает, что сможет решить проблему с помощью обновления ПО, но не уточняет, каким именно образом.

Упомянутые модели: BMW iX (от 8 500 000 Р )

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