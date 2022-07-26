5 интересных фактов о бывшем премьере Борисе Джонсоне и его автомобилях

Мало кто знает, но в свое время был популярным газетным обозревателем и вел в журнале GQ собственную автомобильную колонку. Джонсон имел возможность одним из первых протестировать новые модели, включая самые мощные и дорогие. Вместе с тем, за время работы в журнале он успел насобирать штрафов на 3 500 фунтов стерлингов только за нарушение правил парковки.

Борис Джонсон одним из первых в мире сидел за рулем электрокара Tesla, когда о компании вообще мало кто слышал. В 2009 году он участвовал в тест-драйве Tesla Roadster, который компания проводила в Лондоне в рамках «Зеленого фестиваля IQ2». Первый спорткар Tesla выпускался с 2008 по 2012 год и мог разогнаться до первой сотни за 3,7 секунды.

Несмотря на то, что Борис Джонсон ратует за отказ от машин с ДВС в пользу электрокаров, в его коллекции встречаются далеко не самые экологичные автомобили. Например, видавший виды минивэн Toyota Previa несколько раз сфотографировали припаркованным как возле лондонского дома премьера, так и в его загородных владениях. Когда папарацци заглянули внутрь, их взгляду предстал страшный беспорядок в салоне, захламленном разными вещами.

Еще один верный друг Джонсона – компактный Citroen AX, выпускавшийся в период с 1986 по 1998 год. Сильно подержанный автомобиль резко контрастировал на служебной парковке с автомобилями других депутатов парламента.

Однако, премьер-министру полагается служебный автомобиль. По традиции в правительственном гараже представлены модели национальных автопроизводителей. Британский премьер ездил на бронированных Range Rover Sentinel и Jaguar XJ Sentinel, надежно защищенных от выстрелов снайперов и взрывов гранат.

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