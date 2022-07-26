5 интересных фактов о бывшем премьере Борисе Джонсоне и его автомобилях
Мало кто знает, но в свое время был популярным газетным обозревателем и вел в журнале GQ собственную автомобильную колонку. Джонсон имел возможность одним из первых протестировать новые модели, включая самые мощные и дорогие. Вместе с тем, за время работы в журнале он успел насобирать штрафов на 3 500 фунтов стерлингов только за нарушение правил парковки.
Борис Джонсон одним из первых в мире сидел за рулем электрокара Tesla, когда о компании вообще мало кто слышал. В 2009 году он участвовал в тест-драйве Tesla Roadster, который компания проводила в Лондоне в рамках «Зеленого фестиваля IQ2». Первый спорткар Tesla выпускался с 2008 по 2012 год и мог разогнаться до первой сотни за 3,7 секунды.
Несмотря на то, что Борис Джонсон ратует за отказ от машин с ДВС в пользу электрокаров, в его коллекции встречаются далеко не самые экологичные автомобили. Например, видавший виды минивэн Toyota Previa несколько раз сфотографировали припаркованным как возле лондонского дома премьера, так и в его загородных владениях. Когда папарацци заглянули внутрь, их взгляду предстал страшный беспорядок в салоне, захламленном разными вещами.
Еще один верный друг Джонсона – компактный Citroen AX, выпускавшийся в период с 1986 по 1998 год. Сильно подержанный автомобиль резко контрастировал на служебной парковке с автомобилями других депутатов парламента.
Однако, премьер-министру полагается служебный автомобиль. По традиции в правительственном гараже представлены модели национальных автопроизводителей. Британский премьер ездил на бронированных Range Rover Sentinel и Jaguar XJ Sentinel, надежно защищенных от выстрелов снайперов и взрывов гранат.
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Премьера Range Rover нового поколения состоялась в конце октября 2021 года, и дилерам только недавно начали отгружать первые клиентские автомобили. Одна из поставок закончилась полным провалом.Читать далее
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Автомобили сэра Элтона Джона – Jaguar, Rolls-Royce и Aston Martin
Наверное, каждый человек слышал о сэре Элтона Джоне. И, наверное, почти каждый слышал хотя бы что-то в его исполнении. Это касается даже тех, кто вообще не разбирается в музыке. А про награды музыканта можно сделать отдельную статью. Но знаете ли вы, какие автомобили предпочитает легенда?Читать далее
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Смертельная авария с Range Rover и такси вызвала споры в соцсетях: кто виноват (видео)
Трагедия произошла днем во вторник, 31 мая на одном из московских перекрестков. Как сообщили в столичной Госавтоинпекции, водитель внедорожника Range Rover не справился с управлением, выехал на тротуар и насмерть сбил женщину.Читать далее
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