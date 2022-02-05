5 лучших недорогих кроссоверов и внедорожников для российской зимы не дороже 1,5 млн рублей
Зимой наличие машины, которая прекрасно чувствует себя на заснеженной трассе и без проблем паркуется в сугробе, является неоспоримым преимуществом. Редакция портала Carsweek назвала пятерку недорогих SUV, которые подойдут для российской зимы. Стоят такие кроссоверы заметно дороже обычных легковых автомобилей, поэтому верхнюю ценовую границу решено было провести на уровне 1,5 млн рублей.
Renault Duster
Компактный французский кроссовер Duster в прошлом году сменил поколение и теперь выглядит более современно и стильно. Комплектация Drive с 1,6-литровым бензиновым мотором (114 л.с.), «механикой» и полным приводом стоит от 1 312 000 рублей. Среди приятных зимних опций можно отметить подогрев лобового стекла, передних сидений и дистанционный запуск двигателя.
Lada Niva Travel
Внедорожник отличается от Niva Legend более комфортабельным салоном, а внедорожные качества остаются на высоком уровне. Под капотом работает 1,7-литровый двигатель с мощностью 80 л.с.. Версия Comfort с «механикой» и полным приводом стоит от 936 900 рублей. Из зимних опций в ней есть только подогрев передних сидений.
Hyundai Creta
Бестселлер российского SUV-сегмента отлично подходит для снежной зимы. Но после очередного повышения цен самый доступный вариант с полным приводом стоит порядка 1,5 млн рублей. Кроссовер в исполнении Classic с 1,6-литровым мотором мощностью 121 л.с. и МКПП не может похвастаться никакими зимними опциями. За них придется доплатить.
УАЗ Патриот
Российский рамный внедорожник оснащается 2,7-литровым двигателем мощностью150 л.с., который работает в паре с МКПП и системой полного привода. Дорожный просвет достигает внушительных 210 мм. Комплектация Люкс Премиум может похвастаться подогревом руля, лобового стекла, передних кресел и даже дополнительным отопителем салона. Стоит такой автомобиль 1 475 000 рублей.
Renault Arkana
Стильный купеобразный кроссовер имеет солидный дорожный просвет в 200 мм. Комплектация Drive с 114-сильным мотором, «механикой» и полным приводом стоит от 1 484 000 рублей. Опциональный пакет Comfort City 2 включает в себя обогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя.
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