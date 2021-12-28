5 мощных кроссоверов, которые дадут фору спорткарам
Эксперты портала «Новые автомобили» составили ТОП-5 моделей с лучшими характеристиками в сегменте мощных премиальных кроссоверов.
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid
Кроссовер Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid оснащен гибридной силовой установкой развивающей мощность до 680 л.с. и максимальный крутящий момент до 900 Нм. На разгон с места до «сотни» он тратит всего 3,8 секунды. Начальная цена – от 14 620 000 рублей.
BMW X6 М и BMW X5 М
Второе место разделили два родственных баварских кроссовера в исполнении M Competition, оснащенных двигателями, форсированными до 625 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент достигает 750 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает не более 3,8 секунды. Цены стартуют от 11 820 000 рублей.
Rolls-Royce Cullinan
Под капотом британского внедорожника стоимостью 48 млн рублей трудится 6,8-литровый двигатель на 600 л.с. (900 Нм), что позволило ему занять третье место в рейтинге мощных SUV. До первой сотни автомобиль разгоняется за те же 3,8 секунды.
Mercedes-AMG GLS 63
Четвертая строчка досталась флагманскому немецкому Mercedes-AMG GLS 63, битурбомотор которого развивает внушительные 612 лошадиных сил. С ним тяжелый кроссовер разменивает первую «сотню» за 4,2 секунды. Цены начинаются от 14 870 000 рублей.
Mercedes-AMG G 63
Замыкает список еще один кроссовер Mercedes-AMG – легендарный «квадратный» G 63, под капотом которого установлен V8 мощностью 585 л.с. с крутящим моментом 850 Нм. Разгон 0-100 км/ч занимает у него 4,5 секунды. Стартовая цена – от 19 840 000 рублей.
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