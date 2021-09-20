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20 сентября 2021, 11:43

5 самых дорогих суперкаров 2021 года (и еще 5 крутых спорткаров, на которые реально накопить)

Не все спортивные автомобили созданы равными. Некоторые из них стоят миллионы долларов, и их могут позволить себе лишь единицы. Другие имеют более доступную цену и тоже гарантируют массу удовольствия за рулем.
Фото: Lamborghini
5 самых дорогих суперкаров 2021 года и еще 5 крутых спорткаров на которые реально накопить
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Фото: Mazda

В автомобильном мире мало что может доставить столько удовольствия и радости, сколько настоящий спортивный автомобиль. Спорткары – это высшая точка инженерной и дизайнерской мысли. Она отличаются выверенным дизайном, высокой мощностью, отличной управляемостью и передовыми технологиями. Именно поэтому большинство спортивных автомобилей, как правило, намного дороже, обычных моделей. Но в последние несколько десятилетий производители осознали огромный спрос на дешевые спорткары и начали выпускать различные модели начального уровня.

Bugatti La Voiture Noire (1,3 млрд рублей)


Bugatti – не новичок в производстве дорогих автомобилей, поскольку почти все модели марки стоят семизначные суммы. Тем не менее, La Voiture Noire – это автомобиль особого класса. Он существует в единственном экземпляре и стоит ошеломляющие 18 млн долларов, что делает его самым дорогим Bugatti за всю историю. La Voiture Noire основан на Chiron, но включает некоторые стилистические элементы, позаимствованные у Type 57 SC Atlantic 1930-х годов. Под капотом тот же 8,0-литровый четырехцилиндровый монстр с турбонаддувом, выдающий сумасшедшие 1500 л.с.

Mazda MX-5 / Miata (2 млн рублей)


Mazda MX-5 / Miata – гордость Японии. Он сменил четыре поколения и считается самым продаваемым двухместным спортивным автомобилем в истории. Спорткар Mazda - сравнительно недорогое купе с легким кузовом, бодрым двигателем, фантастической динамикой вождения и задним приводом. Он оснащен четырехцилиндровым мотором мощностью 183 л.с., чего вполне достаточно для автомобиля массой чуть более тонны.

Rolls-Royce Boat Tail (2 млрд рублей)


Rolls-Royce Boat Tail не нуждается в представлении, поскольку это самый дорогой новый автомобиль в истории, пригодный для использования на обычных дорогах. На 28 млн долларов, которые за него просят, можно было купить роскошный особняк, а на сдачу – еще парочку Bugatti Chiron. Дизайнеры Boat Tail черпали вдохновение в яхтах 1920-х и 1930-х годов. Автомобиль построен на шасси Phantom, но имеет более 1 800 оригинальных деталей. На сегодняшний день существует только один Boat Tail, но Rolls-Royce планирует построить еще два.

Subaru BRZ (2,5 млн рублей)


Subaru BRZ не поражает воображение мощным мотором. Его оппозитная «турбочетверка» выдает чуть больше 200 сил. Однако машина выглядит симпатично и отличается отличной управляемостью, особенно в поворотах. Кроме того, автомобиль отлично поддается тюнингу и доработкам, чем пользуются многие владельцы.

Bugatti Centodieci (660 млн рублей)


Еще один невероятно дорогой и ультра-редкий гиперкар от Bugatti был представлен в 2019 году. Этот автомобиль особенный во многих отношениях. Его создали по случаю 110-летия французской марки и посвятили легендарной модели EB110, от которой ему досталась решетка радиатора в форме подковы. Centodieci построен на базе Chiron. Тираж составил всего 10 экземпляров.

Ford Mustang (2 млн рублей)


Mustang считается одним из долгожителей среди серийных автомобилей. Первые «Мустанги» сошли с конвейера более полувека назад. Формула успеха Mustang – много лошадиных сил по доступной цене. 2,3-литровым турбомотор модели последнего поколения развивает более 300 л.с.

Pagani Huayra Imola (390 млн рублей)


Компания Pagani имеет репутацию автопроизводителя, выпускающего красивые и мощные автомобили. После успеха Huayra компания объявила, что строит Imola как последнюю и самую мощную версию Huayra. Автомобиль оснастили 6,0-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом от AMG, выдающим 837 л.с. – невероятные цифры для спорткара весом 1,2 тонны.

Nissan 370z (2,2 млн рублей)


Спорткар Nissan 370Z – идеальное подтверждение поговорки «лучшее – враг хорошего». Автомобиль не менялся ни внутри, ни снаружи на протяжении более 10 лет, но по-прежнему пользуется спросом во всем мире. Как и его предшественник, культовый 350Z, 370Z предлагает идеальное сочетание мощности и цены. Он оснащен 3,5-литровым двигателем V6, развивающим 336 л.с. В Россию автомобиль официально не поставляется. Новый Nissan 370Z стоит, например, в США 30 тысяч долларов. Но можно купить и подержанный автомобиль в приличном состоянии, разницы по технике никакой не будет.

Lamborghini Sian FKP 37 (270 млн рублей)


Lamborghini Sian, представленный в 2020 году знаменует начало новой эры для итальянской марки. Это первый гибридный суперкар Lamborghini, демонстрирующий готовность компании адаптироваться к меняющимся временам и строгим экологическим стандартам. В состав силовой установки входит 6,5-литровый двигатель V12 от модели Aventador, который дополнен электромотором. Суммарная отдача агрегатов достигает 828 л.с., что делает Sian FKP 37 самым мощным серийным автомобилем Lamborghini. Всего выпущено 63 экземпляра.

BMW M240i (4,6 млн рублей)


«Заряженный» BMW 2-Series – единственный из списка спорткар, который официально поставляется в Россию. Под капотом BMW M240i установлен 3,0-литровый двигатель TwinPower с двойным турбонаддувом, который развивает 387 л.с. С ним купе разгоняется от нуля до «сотни» за 4,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Упомянутые модели: Mazda MX-5, BMW 2 (от 1 910 000 Р), Nissan 370Z, Subaru BRZ, Ford Mustang
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