5 самых доступных новых немецких кроссоверов в России
Редакция портала «Автоновости дня» изучила актуальные предложения в дилерских автоцентрах и составила ТОП-5 самых доступных немецких кроссоверов в России на сегодняшний день. При этом журналисты подчеркивают, что рекомендованные розничные цены могут отличаться от суммы, которую дилер запросит при покупке авто.
BMW X1
Младший представитель SUV-линейки баварского бренда, кроссовер BMW X1, оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 140 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с роботизированной КПП на 7 ступеней и передним приводом. Минимальная стоимость на официальном сайте BMW – от 2 790 000 рублей.
Opel Grandland X
Под капотом Opel Grandland X располагается бензиновый 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, который сочетается с 6-диапазонным «автоматом» и передним приводом. Минимальная цена на сайте Opel – от 2 129 000 рублей.
Volkswagen Tiguan
Кроссовер Volkswagen Tiguan в базовом исполнении располагает стартовым 1,4-литровым бензиновым турбомотором TSI мощностью 125 лошадиных сил. Коробка передач – механическая на 6 ступеней. Привод только на переднюю ось. Минимальная стоимость на официальном сайте Volkswagen – от 1 999 900 рублей.
Opel Crossland
Еще один представитель бренда Opel в России – компактный кроссовер Crossland укомплектован 1,2-литровым бензиновым турбомотором с отдачей 110 лошадиных сил. Он работает в связке с 6-диапазонным «автоматом» и передним приводом. Минимальная стоимость на сайте производителя Opel – от 1 699 000 рублей.
Volkswagen Taos
Компактный кроссовер Volkswagen Taos в стартовой комплектации оснащается бензиновым наддувным агрегатом объемом 1,4 литра, который развивает мощность в 150 лошадиных сил. С ним работает автоматическая 8-диапазонная КПП. Привод – передний. Минимальная цена на официальном сайте Volkswagen – от 1 694 900 рублей.
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