5 самых крутых автомобилей в коллекции Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи – заядлый автолюбитель, в коллекции которого есть много крутых автомобилей, от практичных и элегантных на каждый день до редких ретро. В ней нет современных мощных суперкаров, но от этого ее ценность в глазах истинных коллекционеров не уменьшается.
GMC Yukon XL
Огромный полноразмерный внедорожник GMC Yukon XL свидетельствует о любви актера к комфорту. Индекс «XL» подчеркивает, что перед нами более крупная версия и без того немаленького GMC Yukon. Салон автомобиля вмещает до 9 пассажиров. Возможно, это не самая яркая или самая дорогая машина в коллекции Мэттью МакКонахи, но это логичный и понятный выбор семейного мужчины с тремя детьми.
Lincoln MKX
В 2014 году марка Lincoln выбрала Мэттью МакКонахи своим амбассадором. Актеру принадлежит кроссовер Lincoln MKX 2016 года выпуска. Вероятнее всего, под капотом расположен 2,7-литровый турбомотор V6, который развивает 335 л.с и работает в паре с 6-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Кроссовер намного компактнее Yukon XL и имеет 5-местный салон.
Chevrolet Corvette Stingray 1971 года
МакКонахи известен своей любовь к винтажным маслкарам. А у Corvette есть беспроигрышный рецепт успеха маслкаров: большой американский V8 и задний привод. Версия Stingray 1971 года оснащалась в базовом варианте 5,7-литровым мотором мощностью 300 сил. Однако совсем недавно актер продал легендарный спорткар за 62 тысячи долларов (4,4 млн рублей по курсу).
Chevrolet Camaro Z28 1981 года
В коллекции МакКонахи остался не менее раритетный маслкар – Chevrolet Camaro Z28 образца 1981 года. По общему признанию, это не самый быстрый или самый мощный Camaro, но он определенно потрясающий. Он оснащен 5,7-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 175 л.с. Комплектация Z28 отличается более спортивной подвеской, улучшенной гидравликой, более привлекательной трансмиссией и салоном с улучшенной шумоизоляцией. Автомобиль Мэттью подарила на 40-летие его жена Камилла Алвес.
Кемпер Airstream
Не самый банальный автомобиль для коллекции, но у Мэттью МакКонахи также есть кемпер Airstream, построенный по индивидуальному проекту. Хотя некоторые могут возразить, что Airstream не подходит актеру его уровня или роста, Мэттью, похоже, он нравится. МакКонахи так любил его, что прожил в нем четыре года.
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