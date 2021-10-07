5 самых недорогих кроссоверов для зимы в России
Редакция портала Carsweek изучила актуальные предложения на российском рынке и выбрала пять самых недорогих кроссоверов, которые лучше других подходят для суровой русской зимы.
Lada Niva Travel
Самая доступная комплектация Classic стоит сейчас от 820 900 рублей. Главным преимуществом для зимних условий можно назвать наличие понижающей передачи – она позволит стартовать даже из глубокого сугроба. По сравнению с классической Niva Legend модель Travel обладает лучшей изоляцией салона, а значит, в машине будет всегда тепло.
УАЗ «Патриот»
Внедорожник Ульяновского завода в версии «Классик» стоит от 1 089 000 рублей. За эти деньги покупатель получит полноприводный автомобиль, которому не страшны заснеженные дороги. Все автомобили могут похвастаться обогревом боковых зеркал и увеличенным по объему бачком омывающей жидкости. В более богатых комплектациях появляется дополнительный отопитель салона, подогрев лобового стекла и руля.
Hyundai Creta
Продажи Creta второго поколения стартовали в России в июле. Базовая версия Prime стоит минимум 1 199 000 рублей, но здесь есть только подогрев боковых зеркал. Трехступенчатый подогрев передний сидений появляется только на следующем уровне Classic (от 1 270 000 рублей), а подогрев руля – в комплектации Lifestyle (от 1 450 000 рублей). Кроссовер с полным приводом стоит не менее 1 350 000 рублей.
Renault Arkana
Французский кроссовер появился в России в 2019 году и позиционировался как адаптированный к российским условиям автомобиль. Сейчас он стоит минимум 1 306 000 рублей. В числе зимних опций можно отметить дополнительный отопитель, который позволяет поступать теплому воздуху в салон почти сразу после включения мотора зимой. Помимо этого, предлагается обогрев руля, лобового стекла и сидений, а за дополнительную плату можно заказать систему дистанционного запуска двигателя. Версия с полным приводом стоит от 1 451 000 рублей.
Geely Coolray
Компактный кроссовер Coolray – бестселлер китайского бренда в России. Уже в стартовой комплектации Comfort покупатели могут рассчитывать на подогрев сидений, форсунок омывателя и даже лобового стекла. В качестве опции предлагают подогрев руля, а автомобили 2021 модельного года получили даже обогрев спинок сидений. Просят за новый Geely Coolray от 1 386 990 рублей.
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