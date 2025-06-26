Рынок б/у машин в 2025 году: рост или застой? Итоги Used Cars Forum – 2025

Ранее мы писали Названы самые популярные подержанные автомобили в России в мае 2025 года По итогам мая 2025 года россияне приобрели 491 тысячу подержанных легковых автомобилей. Это на 3,7% меньше ... Читать далее

По данным «Автостата», с января по май 2025 года в России было продано 2,27 млн подержанных легковых автомобилей. Это почти в пять раз превышает объемы реализации новых машин за тот же период (448 тыс. шт.). При этом рост рынка оказался скромным – всего +1% к аналогичному периоду прошлого года. Особенно выделяется снижение спроса в популярном сегменте до 7 лет. Продажи здесь просели на 5%, несмотря на то, что этот сегмент традиционно считается наиболее ликвидным.

Экспертами отмечено, что возраст 72% всех бывших в употреблении легковушек превышает 10 лет. Среди «молодых» категорий лидером стал возрастной интервал от 3 до 6 лет (15%), далее следует группа из 7–9 лет (10%). Совсем свежие экземпляры до 3 лет занимают всего 3%. В среднем владелец держит автомобиль 7,5 лет, при этом срок для Lada составляет 8,3 года, а для премиальных брендов – 5,7 года. Такая картина указывает на замедление оборота машин и снижение мобильности потребительского спроса.

Фото: unsplash.com

Падение активности на рынке объясняется несколькими факторами. Один из главных – высокий уровень ключевой ставки, которая делает кредитование менее доступным. Покупатели все чаще выбирают депозиты с доходностью 20% и выше, откладывая покупку авто. Другой важный момент – рост конкуренции со стороны новых китайских моделей, которые начали серьезно давить на вторичный рынок. Также наблюдается увеличение срока выбора машины и длительности ее экспозиции в салонах. Количество сделок по целевым автокредитам снизилось, а дилеры все чаще переходят с выкупа на комиссию. По прогнозам экспертов, в 2025 году рынок б/у автомобилей может сократиться на 3–7%, если ситуация не изменится.

Фото: unsplash.com

Ранее мы писали Падение рынка подержанных автомобилей коснулось всех сегментов, кроме одного Согласно данным «Автостат Инфо», за январь–апрель 2025 года в России было перерегистрировано 1 861 282 подержанных ... Читать далее

Форум также затронул вопросы параллельного импорта, мошеннических схем на вторичном рынке и будущего такси-парков, где доминируют китайские автомобили. Эксперты отметили, что сейчас выгоднее импортировать машины стоимостью от 2,5 млн рублей и выше, поскольку только так можно компенсировать растущие таможенные сборы и логистические расходы. Более дешевые автомобили, особенно с малым сроком службы, постепенно теряют свою привлекательность. Тем не менее, бизнес на подержанных машинах продолжает развиваться, пусть и в новых условиях – с повышенной осторожностью, цифровизацией и акцентом на репутацию, сервис и юридическую прозрачность.

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