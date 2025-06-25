Два китайских автомобиля резко подешевели в России

27.05.2025, 13:57

Три модели Bestune неожиданно подешевели в России – что и на сколько?

Китайская марка Bestune объявила о расширении дисконта на свои модели в России. Прямые скидки на некоторые автомобили выросли до 250 тысяч рублей, что должно дополнительно стимулировать покупателей в условиях нестабильного спроса.Читать далее