Два китайских автомобиля резко подешевели в России
Еще более существенные изменения коснулись кроссовера Bestune T90 – самого большого и технологичного автомобиля в линейке марки. Скидка на версии с 1,5-литровым двигателем увеличилась сразу на 250 тысяч рублей (до 300 тыс.), а на комплектации с 2,0-литровым мотором – на 350 тысяч (до 400 тыс.). Например, самая доступная комплектация Luxury 1.5T стала стоить 2 479 990 вместо 2 779 990 рублей. Топовую Flagship 2.0T (2025) отдают за 3 419 990 рублей с учетом максимальной скидки.
Интересно, что программа «Прямая скидка» была запущена всего несколько месяцев назад – в конце мая ее размер составлял символические 50 тысяч рублей. Уже в июне Bestune расширил действие акции, применив ее также к модели T55 и дорестайлинговой версии B70.
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27.05.2025, 13:57
Три модели Bestune неожиданно подешевели в России – что и на сколько?
Китайская марка Bestune объявила о расширении дисконта на свои модели в России. Прямые скидки на некоторые автомобили выросли до 250 тысяч рублей, что должно дополнительно стимулировать покупателей в условиях нестабильного спроса.Читать далее
-
13.02.2025, 16:57
Bestune объяснил, почему россияне слышат в рекламе нового кроссовера нецензурщину
Рекламное видео нового кроссовера Bestune Т90, которое начали транслировать на федеральных телеканалах, вызвало в сети широкий резонанс. Россияне услышали в названии автомобиля нецензурное слово.Читать далее
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13.12.2024, 14:25
У дилеров появился новый стильный китайский лифтбек
Глава подразделения Легковых автомобилей FAW Восточная Европа господин Ма Гуйчао дал официальный старт продажам в России обновленного лифтбека Bestune B70. Автомобиль предложат с двумя моторами на выбор и в трех уровнях оснащения. Цены начинаются от 2 149 990 рублей.Читать далее
-
11.12.2024, 07:40
В Россию привезли новый лифтбек и кроссовер. Сколько они стоят?
Компания FAW официально представила на российском рынке среднеразмерный кроссовер Bestune T90 и обновленный лифтбек Bestune B70. Первым в декабре в продажу поступит лифтбек по цене от 2,5 млн рублей. Продажи кроссовера стартуют в январе, он будет чуть дороже.Читать далее
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26.06.2025, 16:53
Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
26.06.2025, 15:20
Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили
Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
-
26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
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