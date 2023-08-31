6 ярких новинок августа на российском авторынке
Фото: Dongfeng
Кроссовер Changan CS75plus стал 14-й моделью бренда на российском рынке, хотя автомобиль фактически является новым поколением Changan CS75 образца 2013 года. Новинку предложили в единственной комплектации по цене от 2 849 900 рублей.
Липецкая компания «Моторинвест» представила сразу две китайские модели. Бизнес-седан Dongfeng Aeolus Shine Max можно считать «одноклассником» Toyota Camry. Стоит он минимум 2 990 000 рублей. Рамный пикап Dongfeng DF6 стоит от 3 289 000 рублей и будет конкурировать с моделями Great Wall.
Компания Chery вывела на российский рынок обновленный полноприводный кроссовер Tiggo 8 Pro Max, который отличается от предшественника новой системой полного привода, улучшенной динамикой и расширенным оснащением. Цены предсказуемо выросли и начинаются теперь от 4 389 900 рублей без учета скидок.
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30.08.2023, 17:47
Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max: названы комплектации и цены
Российский офис Chery дал официальный старт продаж обновленного кроссовера Tiggo 8 Pro Max. Полноприводный автомобиль предложили в двух уровнях оснащения. Цены оказались выше, чем ожидалось.Читать далее
-
24.08.2023, 13:39
Объявлена цена нового рамного «китайца»: он составит конкуренцию Great Wall Poer
Компания «Моторинвест», официальный дистрибьютор легковых автомобилей Dongfeng в России, назвала комплектации и цены нового полноприводного пикапа Dongfeng DF6. Внедорожник предложат в трех уровнях оснащения и с двумя моторами на выбор.Читать далее
-
16.04.2023, 10:54
5 самых доступных 7-местных кроссоверов в России в апреле 2023 года
Семиместный кроссовер может стать оптимальным выбором для большой семьи и отличной заменой минивэну. Самый доступный вариант обойдется в апреле 2023 года в 2,3 млн рублей.Читать далее
-
30.01.2023, 00:01
Самые доступные 7-местные кроссоверы в России в 2023 году
Семиместные кроссоверы можно считать оптимальным вариантом для больших семей. Единственный их недостаток – цена. Стоят 7-местные версии ощутимо дороже своих 5-местных «собратьев».Читать далее
-
04.09.2022, 00:06
У дилеров Lada появились китайские автомобили
В условиях нехватки новых автомобилей российские дилеры выживают, как могут. Одни переориентируются на торговлю машинами с пробегом, другие ищут новых партнеров среди китайских производителей.Читать далее
-
18.08.2022, 11:40
В России пересчитали все китайские автомобили: их уже немало
Эксперты аналитического агентства «Автостат» проанализировали качественный состав отечественного парка легковых автомобилей и выяснили, сколько машин китайских брендов ездят по дорогам нашей страны.Читать далее
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