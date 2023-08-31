6 ярких новинок августа на российском авторынке

Ранее мы писали Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max: названы комплектации и цены Российский офис Chery дал официальный старт продаж обновленного кроссовера Tiggo 8 Pro Max. Полноприводный ... Читать далее

Редакция портала «Автоновости дня» назвала шесть ярких моделей, которые официально появились в России в августе 2023 года. Открывает список кроссовер Jaecoo J7, на который дилеры начали принимать заказы 30 августа. Автомобиль предложили в четырех комплектациях, но с безальтернативным 1,6-литровым турбомотором на 186 сил и 7-ступенчатым «роботом».

Кроссовер Changan CS75plus стал 14-й моделью бренда на российском рынке, хотя автомобиль фактически является новым поколением Changan CS75 образца 2013 года. Новинку предложили в единственной комплектации по цене от 2 849 900 рублей.

Липецкая компания «Моторинвест» представила сразу две китайские модели. Бизнес-седан Dongfeng Aeolus Shine Max можно считать «одноклассником» Toyota Camry. Стоит он минимум 2 990 000 рублей. Рамный пикап Dongfeng DF6 стоит от 3 289 000 рублей и будет конкурировать с моделями Great Wall.

Фото: Chery

Компания Chery вывела на российский рынок обновленный полноприводный кроссовер Tiggo 8 Pro Max, который отличается от предшественника новой системой полного привода, улучшенной динамикой и расширенным оснащением. Цены предсказуемо выросли и начинаются теперь от 4 389 900 рублей без учета скидок.

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