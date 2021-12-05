7 самых продаваемых автомобилей на рынке Южной Африки
Фото: Suzuki
Фото: Toyota
Фото: Peugeot
Фото: Ford
Фото: Renault
Фото: FIAT
Таковы данные Национальной ассоциации производителей автомобилей ЮАР (NADA). Продажи новых автомобилей в минувшем месяце выросли на 2573 ед. (6,6%), по сравнению с ноябрем 2020-го. Это значит, что своих машин дождались 41 588 жителей Южно-Африканской республики.
«Только что озвученные показатели продаж автомобилей за ноябрь показывают, что рынок, на удивление, еще хорошо держится. И это несмотря на ряд факторов, которые, как мы думали, должны были привести к замедлению всего автосектора», - заявил Марк Доммиссе, председатель NADA.
В целом, по заявлению г-на Доммиссе, ноябрь стал для дилерского корпуса еще одним удачным месяцем продаж, причем марка Porsche показала самый высокий рост +170% (58 ед.).
«Сегодня можно предположить, что продажи в декабре этого года и январе 2022-го продемонстрируют негативный эффект от появления нового штамма covid-19, свою долю внесет и значительный рост цен на топливо. Дилеры, скорее всего, пойдут на некоторые специальные предложения, которые должны заинтересовать конечных потребителей», - сказал Доммиссе.
Вот как выглядит ТОП-7 самых продаваемых автомобилей на рынке ЮАР, чья стоимость в переводе на российскую валюту не превышает 1 млн рублей: VW Polo Vivo Trendline, Suzuki Baleno 1.4 GL MT, Toyota Starlet, Peugeot 108 Active 1.0, Ford Figo 1.5 Ambiente MT, Renault Sandero, Fiat 500 0.9l Turbo.
- 777 000 РVolkswagen Polo 2010 в Москве
- 630 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
- 1 210 000 РVolkswagen Polo 2016 в Москве
- 1 049 000 РVolkswagen Polo 2016 в Москве
- 785 000 РRenault Sandero 2012 в Москве
- 1 690 000 РVolkswagen Polo 2020 в Москве
- 1 100 000 РFiat 500L 2013 в Москве
- 1 050 000 РVolkswagen Polo 2018 в Москве
- 820 000 РVolkswagen Polo 2015 в Москве
- 470 000 РVolkswagen Polo 2017 в Москве
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