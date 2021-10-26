7-местную Hyundai Creta теперь продают не только в Индии
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
В Индии Alcazar бывает с 6- или 7-местным салоном, но в Мексике Creta Grand предложат исключительно в семиместном исполнении с диваном на втором ряду и раскладными столиками. Список оснащения приятно удивляет – в нем значатся 6 подушек безопасности, светодиодные фары, медиасистема с широкоформатным экраном (10,25 дюйма), цифровая приборная панель, 18-дюймовые колеса и многое другое.
Hyundai Creta Grand оснащается безальтернативной связкой 2,0-литрового бензинового «атмосферника» MPI серии Nu (157 л.с.), 6-диапазонного «автомата» и переднего привода. Цены начинаются от 22 500 долларов (1,57 млн рублей по курсу). Для сравнения обычная Creta стоит в Мексике минимум 18 000 долларов (1,3 млн рублей).
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