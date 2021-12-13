8 внедорожников сразились за титул лучшего: первое место поделили японец с немцем
Фото: youtube.com / Diyas Valikhan
Второе место поделили Haval H9 и дизельный Land Cruiser Prado с задней блокировкой. В обычном режиме китаец ехал хуже, чем Trailblaizer, но как только активировали заднюю межколесную блокировку, пробуксовки почти исчезли. Дизельный Prado отлично справился с трассой, но первое место ему не дали из-за того, что без задней блокировки внедорожник серьезно буксовал.
Первое место пришлось разделить между Mitsubishi Pajero Sport и Volkswagen Touareg. Японский внедорожник хорошо ехал даже без включенной задней блокировки. Блогер отдельно отметил отличную работу системы контроля тяги. Но по-настоящему превосходный результат показал Volkswagen Touareg, который без всяких блокировок преодолел трассу лучше многих рамных внедорожников.
- 3 140 000 РToyota Land Cruiser Prado 2017 в Москве
- 2 090 000 РToyota Land Cruiser Prado 2007 в Москве
- 1 310 000 РVolkswagen Touareg 2014 в Москве
- 1 630 000 РVolkswagen Touareg 2010 в Москве
- 1 149 000 РVolkswagen Touareg 2009 в Москве
- 2 150 000 РMitsubishi Pajero Sport 2015 в Москве
- 2 790 000 РMitsubishi Pajero Sport 2017 в Москве
- 6 600 000 РToyota Land Cruiser Prado 2020 в Москве
- 4 970 000 РVolkswagen Touareg 2018 в Москве
- 3 770 000 РHaval H9 2021 в Москве
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