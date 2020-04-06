А, может, еще поедем на отдых в Крым?
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Фото: В. Новоселов
Шанс, безусловно, есть всегда. И вот сообщение из всегда теплого Крыма: местное Министерство курортов и туризма разработало первоочередные меры по поддержке санаторно-курортной и туристической сферы. Документы уже переданы на согласование в Федеральное Агентство по туризму, а также в республиканское Министерство финансов.
Если же сюда приплюсовать смежные области (а это правильно) - те же транспортные услуги, моторное топливо, организации общепита, потребление фруктов, овощей, соков, вина, экскурсионный сектор и т.д. и т.п., то количество задействованных в сфере туризма окажется в разы больше. И это, по информации Вадима Волченко, министра курортов и туризма Крыма, никак не менее 25% республиканского ВРП.
«Говоря о туризме, мы понимаем, что это системообразующая отрасль, - заявил чиновник. От того, насколько адекватными и своевременными окажутся меры по ее сохранению, чем более подготовленными отели и санатории подойдут к пока ещё возможному летнему сезону, зависит то, насколько благоприятным будет общий экономический прогноз для Крыма».
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