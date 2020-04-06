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6 апреля 2020, 09:48

А, может, еще поедем на отдых в Крым?

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Фото: Goodfon.ru
Многие из нас, самоизолированных, признаться, уже попрощались с мыслью о летнем отпуске и теплом море – пережить бы пандемию. Но в глубине души все же теплится мечта: а вдруг?...
А может еще поедем на отдых в Крым

Фото: В. Новоселов

Шанс, безусловно, есть всегда. И вот сообщение из всегда теплого Крыма: местное Министерство курортов и туризма разработало первоочередные меры по поддержке санаторно-курортной и туристической сферы. Документы уже переданы на согласование в Федеральное Агентство по туризму, а также в республиканское Министерство финансов.

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В условиях текущей всеобщей бездеятельности это хоть какой-то шаг вперед. И для Крыма в частности. По официальным (!) данным, в туристической отрасли полуострова трудоустроено более 40 000 человек и обеспечивается 7% налоговых поступлений в местный бюджет.

Если же сюда приплюсовать смежные области (а это правильно) - те же транспортные услуги, моторное топливо, организации общепита, потребление фруктов, овощей, соков, вина, экскурсионный сектор и т.д. и т.п., то количество задействованных в сфере туризма окажется в разы больше. И это, по информации Вадима Волченко, министра курортов и туризма Крыма, никак не менее 25% республиканского ВРП.

«Говоря о туризме, мы понимаем, что это системообразующая отрасль, - заявил чиновник.  От того, насколько адекватными и своевременными окажутся меры по ее сохранению, чем более подготовленными отели и санатории подойдут к пока ещё возможному летнему сезону, зависит то, насколько благоприятным будет общий экономический прогноз для Крыма».


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А, может, еще поедем на отдых в Крым?
Шанс, безусловно, есть всегда. И вот сообщение из всегда теплого Крыма: местное Министерство курортов и туризма разработало первоочередные меры по поддержке санаторно-курортной и туристической сферы. Документы уже переданы на согласование в Федеральное Агентство по туризму, а также в республиканское Министерство финансов. {{material_129627}} В условиях текущей всеобщей бездеятельности это хоть какой-то шаг вперед. И для Крыма в частности. По официальным (!) данным, в туристической отрасли полуострова трудоустроено более 40 000 человек и обеспечивается 7% налоговых поступлений в местный бюджет. Если же сюда приплюсовать смежные области (а это правильно) - те же транспортные услуги, моторное топливо, организации общепита, потребление фруктов, овощей, соков, вина, экскурсионный сектор и т.д. и т.п., то количество задействованных в сфере туризма окажется в разы больше. И это, по информации Вадима Волченко, министра курортов и туризма Крыма, никак не менее 25% республиканского ВРП. «Говоря о туризме, мы понимаем, что это системообразующая отрасль, - заявил чиновник.  От того, насколько адекватными и своевременными окажутся меры по ее сохранению, чем более подготовленными отели и санатории подойдут к пока ещё возможному летнему сезону, зависит то, насколько благоприятным будет общий экономический прогноз для Крыма».
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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