А вы знаете, как работает ABS в вашем автомобиле?
Во-первых, автомобиль с заблокированными колёсами становится практически неуправляем. Он легко уходит в занос. Особенно опасно это на гололёде. Во-вторых, тормозной путь с полностью заблокированными колёсами – заметно больше. Поэтому до появления АБС водителям в экстренной ситуации приходилось нажимать тормоз не до упора, а строго дозированно, не допуская блокировки. Многим, особенно новичкам, было очень сложно уловить нужный момент. Да и чисто психологически человеку при экстренном торможении трудно ослабить нажатие на педаль. И уж совершенно невозможно без ABS дозировать усилие, передающееся на каждое колесо. Блокировка колёс происходит тем быстрее, чем хуже сцепление с дорогой. Поэтому одно колесо, попав на небольшой заледеневший участок, может заблокироваться, а остальные – нет.
Итак, как же антиблокировочная система устроена? Довольно просто. На каждом колесе стоят специальные датчики, которые и определяют, крутится ли сейчас колесо или стоит на месте. Сигналы от них поступают в блок управления, которые в случае необходимости мгновенно принимает решение об уменьшении давления тормозной жидкости на колодку нужного колеса. Электронике приходится учитывать ещё и скорость автомобиля. Ведь при остановке машины колёса и не должны вращаться. Если бы это не бралось во внимание, тормоза бы после полной остановки отключались бы всегда, и автомобиль пришлось бы постоянно ставить на ручник. Поэтому на очень маленькой скорости АБС не работает.
В редких случаях антиблокировка может немного увеличивать тормозной путь. Как правило, это происходит на бездорожье: в глубокой грязи или глубоком снегу. Там заблокированные колёса собрали бы грунт или снег перед собой, что поспособствовало бы остановке авто. Впрочем, по бездорожью быстро всё равно не ездят. Зато в остальных случаях система крайне полезна.
Учтите, что ABS может не спасти от заноса, если торможение производится в повороте: там роль играет не только блокировка колёс, но и само по себе замедление (отрицательное ускорение) автомобиля (и, как следствие, отсутствие удерживающей его центробежной силы).
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