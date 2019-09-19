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19 сентября 2019, 10:42

Агрегаторам такси предложили ограничить размеры автопарков

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В Госдуму поступило предложение определить для каждого российского региона максимальное количество автомобилей, которые могут работать в каждом такси-сервисе. Это позволит создать условия для конкуренции, от которой в конечном итоге выиграют пассажиры.
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Общественное движение «Синие ведерки» и организация «Коллективная защита» обратились к депутатам Госдумы с предложением ограничить максимальный объем парка такси для каждого из агрегаторов, работающих в конкретном регионе. По мнению авторов инициативы, на долю одного агрегатора должно приходиться не более 25% регионального рынка. Такое ограничение позволит 6 – 7 компаниям свободно конкурировать между собой. В результате, поездки на такси станут выгоднее и безопаснее для пассажиров.

Контроль за численностью автопарков должно взять на себя государство. Предлагается создать федеральную автоматизированную информационную систему (АИС) «Такси» и заносить в нее данные обо всех агрегаторах и такси-сервисах, а также об автомобилях и водителях, допущенных к работе в легковом такси. Кроме того, компании-перевозчики должны будут передавать в АСИ «Такси» сведения обо всех совершенных поездках. 

За предоставление ложных данных или за превышение установленной доли на рынке агрегаторы будут сурово штрафовать. За каждый случай передачи несоответствующих действительности сведений - на 50 000 рублей. А за превышение доли рынка – в размере от 3% до 5% годового оборота. Такой жесткий подход позволит повысить конкуренцию и выравнять условия для всех участников, а также увеличить число профессиональных водителей и сократить вероятность появления за рулем такси случайных подработчиков.

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Агрегаторам такси предложили ограничить размеры автопарков
{{material_126897}}Общественное движение «Синие ведерки» и организация «Коллективная защита» обратились к депутатам Госдумы с предложением ограничить максимальный объем парка такси для каждого из агрегаторов, работающих в конкретном регионе. По мнению авторов инициативы, на долю одного агрегатора должно приходиться не более 25% регионального рынка. Такое ограничение позволит 6 – 7 компаниям свободно конкурировать между собой. В результате, поездки на такси станут выгоднее и безопаснее для пассажиров.Контроль за численностью автопарков должно взять на себя государство. Предлагается создать федеральную автоматизированную информационную систему (АИС) «Такси» и заносить в нее данные обо всех агрегаторах и такси-сервисах, а также об автомобилях и водителях, допущенных к работе в легковом такси. Кроме того, компании-перевозчики должны будут передавать в АСИ «Такси» сведения обо всех совершенных поездках. За предоставление ложных данных или за превышение установленной доли на рынке агрегаторы будут сурово штрафовать. За каждый случай передачи несоответствующих действительности сведений - на 50 000 рублей. А за превышение доли рынка – в размере от 3% до 5% годового оборота. Такой жесткий подход позволит повысить конкуренцию и выравнять условия для всех участников, а также увеличить число профессиональных водителей и сократить вероятность появления за рулем такси случайных подработчиков.
2019-09-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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