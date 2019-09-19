19 сентября 2019, 10:42
Агрегаторам такси предложили ограничить размеры автопарков
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В Госдуму поступило предложение определить для каждого российского региона максимальное количество автомобилей, которые могут работать в каждом такси-сервисе. Это позволит создать условия для конкуренции, от которой в конечном итоге выиграют пассажиры.
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Контроль за численностью автопарков должно взять на себя государство. Предлагается создать федеральную автоматизированную информационную систему (АИС) «Такси» и заносить в нее данные обо всех агрегаторах и такси-сервисах, а также об автомобилях и водителях, допущенных к работе в легковом такси. Кроме того, компании-перевозчики должны будут передавать в АСИ «Такси» сведения обо всех совершенных поездках.
За предоставление ложных данных или за превышение установленной доли на рынке агрегаторы будут сурово штрафовать. За каждый случай передачи несоответствующих действительности сведений - на 50 000 рублей. А за превышение доли рынка – в размере от 3% до 5% годового оборота. Такой жесткий подход позволит повысить конкуренцию и выравнять условия для всех участников, а также увеличить число профессиональных водителей и сократить вероятность появления за рулем такси случайных подработчиков.
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