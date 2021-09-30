Арнольд Шварценеггер против Дуэйна «Скалы» Джонсона: чьи машины круче?
Для большинства суперзвезд автомобили – это часть образа, поэтому неудивительно, что многие знаменитости тратят миллионы на редкие и экзотические модели, даже если они им на самом деле не нужны. Заглянем в гаражи двух известных голливудских звезд и бодибилдеров – Арнольда Шварценеггера и Дуэйна «Скалы» Джонсона.
Арнольд Шварценеггер: водородный Hummer H2
Никто так не верит в будущее без бензина и с нулевыми выбросами, как Арнольд Шварценеггер. В 2004 году «Терминатор» сотрудничал с General Motors, чтобы передалать Hummer H2 и перевести его на водородное топливо. Внедорожник Hydrogen Hummer H2, или просто H2H, оснащен 6,0-литровым двигателем V8 с выхлопной трубой, испускающей водяной пар. Шварценеггер также открыл водородные станции для заправки топливом в Калифорнии в надежде, что и другие смогут полюбить водородные автомобили.
Арнольд Шварценеггер: Bentley Continental GTC
Все любят немного роскоши, даже «Коммандо». В его гараже можно обнаружить роскошный кабриолет Continental GTC, который позволяет владельцу насладиться стилем, комфортом и мощностью. Автомобиль Шварценеггера дооснастили адаптивным круиз-контролем, опциональными карбон-керамическими тормозами и более крупными воздухозаборниками, позволяющими мощному мотору дышать свободнее.
Арнольд Шварценеггер: Hummer H1
Еще один модифицированный «Хаммер» в коллекции Шварценеггера. Его силовая установка переделана под работу на растительном масле. В остальном, это прежний брутальный армейский внедорожник, как нельзя лучше подходящий под авантюрный характер Шварценеггера.
Арнольд Шварценеггер: Porsche 911 Turbo
Когда Арни хочет не только мощный мотор, но и бешеную динамику, он выводит из своего гаража Porsche 911 Turbo. Спорткар оснащен 3,7-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, который развивает до 640 лошадиных сил и может разгоняться от нуля до 100 км/ч за 2,6 секунды.
Арнольд Шварценеггер: M47 Patton
Изюминка коллекции Шварценеггера - это его танки. Прекрасным примером любви актера к военной технике является M47 Patton, полнофункциональный танк, созданный в первую очередь для боевых действий, а не для гаражей гражданских лиц. Шварценеггер использует M47 Patton для путешествий, а также для сбора денег на благотворительность и для своей программы After-School All-Stars, которая позволяет детям из малообеспеченных семей посещать дополнительные занятия в школе.
Дуэйн «Скала» Джонсон: Pagani Huayra
Pagani Huayra – мечта многих автолюбителей. Кроме того, это один из самых дорогих автомобилей в мире стоимостью порядка 2,6 млн долларов. Хотя 120-килограммовый Дуэйн чувствует себя в суперкаре несколько стесненно, он не упустил шанс заполучить этот суперкар в свой гараж.
Дуэйн «Скала» Джонсон: Lamborghini Huracan
Lamborghini – признанный мировой производитель суперкаров, а Huracan – это воплощение прекрасного дизайна, технологий и фантастической мощности. Его 5,2-литровый двигатель V10 развивает 580 л.с. при 8500 об/мин и разгоняется до 100 км/ч примерно за 3 секунды. Этот автомобиль, безусловно, может считаться одной из жемчужин коллекции «Скалы». Тем не менее, «габаритный» актер, вероятно, не слишком часто ездит на нем.
Дуэйн «Скала» Джонсон: Ferrari LaFerrari
Еще один суперкар, в который Дуэйн помещается с большим трудом. Но Ferrari – это подарок, а дареному коню, как известно, в зубы не смотрят. Тем более, если он стоит почти 1,5 млн долларов. Суперкар Ferrari оснащен 6,3-литровым двигателем V12, который выдает 950 л.с. при 9000 об/мин. С ним автомобиль может разогнаться быстрее 200 км/ч.
Дуэйн «Скала» Джонсон: Rolls Royce Wraith
Ни один другой автомобиль не кричит о роскоши так, как Rolls Royce. Он буквально излучает респектабельность, комфорт и стиль, а значит, практически каждая знаменитость мечтает его купить. «Скала» Джонсон не остался в стороне и приобрел Wraith. Судя по тому, как часто он на нем ездит, автомобиль входит в число его любимчиков. Rolls Royce Wraith оснащен мотором V12 мощностью 632 л.с.
Дуэйн «Скала» Джонсон: Ford GT
Актер уже много лет является амбассадором бренда Ford, поэтому может себе позволить купить любой автомобиль марки, даже самый редкий. Среди многих других моделей Ford, находящихся в гараже Дуэйна, есть и уникальный Ford GT с 3,5-литровым мотором V6, выпущенный тиражом всего в тысячу экземпляров.
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