13 июня 2018, 18:48
Aston Martin показал 600-сильный Rapide AMR
Компания Aston Martin представила самую мощную модификацию лифтбека Rapide, подготовленную подразделением Aston Martin Racing (AMR). Мощность базового 5,9-литрового V12 форсировали с 560 до 603 л.с., хотя время разгона до первой «сотни» осталось прежним – 4,4 секунды.
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Лифтбек получил тот же форсированный до 603 л.с. двенадцатицилиндровый агрегат, который мы уже видели на серийном Vantage AMR, представленном год назад. Максимальный крутящий момент двигателя не изменился по сравнению с базовым 560-сильным и составляет все те же 630 Нм. На разгон с места до 100 км/ч Rapide AMR и сейчас требуется 4,4 секунды. Максимальная скорость увеличилась на символические 3 км/ч (с 327 до 330 км/ч). Кроме того, лифтбек получил перенастроенные адаптивные амортизаторы, трансмиссию и карбон-керамические тормоза.
Внешне версию Rapide AMR можно опознать по заниженной подвеске, спортивному обвесу, светодиодным «бубликам» дневных ходовых огней и 21-дюймовым колесным дискам, «обутым» в шины Michelin Super Sport. Салон отделан сочетанием кожи и алькантары. Благодаря перенастроенной выпускной системе звучание лифтбека стало более агрессивным.
Всего Aston Martin планирует выпустить 210 экземпляров Rapide AMR. Цены в Великобритании стартуют с отметки в 195 000 фунтов стерлингов, что в пересчете по нынешнему курсу составляет около 16,3 млн рублей.
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