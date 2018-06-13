13 июня 2018, 18:48

Aston Martin показал 600-сильный Rapide AMR

Компания Aston Martin представила самую мощную модификацию лифтбека Rapide, подготовленную подразделением Aston Martin Racing (AMR). Мощность базового 5,9-литрового V12 форсировали с 560 до 603 л.с., хотя время разгона до первой «сотни» осталось прежним – 4,4 секунды.
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  Aston Martin показал 600-сильный Rapide AMR Aston Martin Rapide Aston Martin показал 600-сильный Rapide AMR Aston Martin Rapide Aston Martin показал 600-сильный Rapide AMR Aston Martin Rapide Aston Martin показал 600-сильный Rapide AMR Aston Martin Rapide Aston Martin показал 600-сильный Rapide AMR
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Подразделение AMR занимается выпуском самых экстремальных версий автомобилей Aston Martin. На его счету уже две 600-сильные модели: Vantage AMR и DB11 AMR. Теперь настала очередь лифтбека Rapide. Появление его экстремальной версии компания анонсировала еще в марте 2017 года на Женевском автосалоне.

Лифтбек получил тот же форсированный до 603 л.с. двенадцатицилиндровый агрегат, который мы уже видели на серийном Vantage AMR, представленном год назад. Максимальный крутящий момент двигателя не изменился по сравнению с базовым 560-сильным и составляет все те же 630 Нм. На разгон с места до 100 км/ч Rapide AMR и сейчас требуется 4,4 секунды. Максимальная скорость увеличилась на символические 3 км/ч (с 327 до 330 км/ч). Кроме того, лифтбек получил перенастроенные адаптивные амортизаторы, трансмиссию и карбон-керамические тормоза. 

Внешне версию Rapide AMR можно опознать по заниженной подвеске, спортивному обвесу, светодиодным «бубликам» дневных ходовых огней и 21-дюймовым колесным дискам, «обутым» в шины Michelin Super Sport. Салон отделан сочетанием кожи и алькантары. Благодаря перенастроенной выпускной системе звучание лифтбека стало более агрессивным.

Всего Aston Martin планирует выпустить 210 экземпляров Rapide AMR. Цены в Великобритании стартуют с отметки в 195 000 фунтов стерлингов, что в пересчете по нынешнему курсу составляет около 16,3 млн рублей.
Новинки и концепт кары Астон Мартин Рапид
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Форум Aston Martin DB9
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
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Aston Martin показал 600-сильный Rapide AMR
{{material_123315}}Подразделение AMR занимается выпуском самых экстремальных версий автомобилей Aston Martin. На его счету уже две 600-сильные модели: Vantage AMR и DB11 AMR. Теперь настала очередь лифтбека Rapide. Появление его экстремальной версии компания анонсировала еще в марте 2017 года на Женевском автосалоне.Лифтбек получил тот же форсированный до 603 л.с. двенадцатицилиндровый агрегат, который мы уже видели на серийном Vantage AMR, представленном год назад. Максимальный крутящий момент двигателя не изменился по сравнению с базовым 560-сильным и составляет все те же 630 Нм. На разгон с места до 100 км/ч Rapide AMR и сейчас требуется 4,4 секунды. Максимальная скорость увеличилась на символические 3 км/ч (с 327 до 330 км/ч). Кроме того, лифтбек получил перенастроенные адаптивные амортизаторы, трансмиссию и карбон-керамические тормоза. Внешне версию Rapide AMR можно опознать по заниженной подвеске, спортивному обвесу, светодиодным «бубликам» дневных ходовых огней и 21-дюймовым колесным дискам, «обутым» в шины Michelin Super Sport. Салон отделан сочетанием кожи и алькантары. Благодаря перенастроенной выпускной системе звучание лифтбека стало более агрессивным.Всего Aston Martin планирует выпустить 210 экземпляров Rapide AMR. Цены в Великобритании стартуют с отметки в 195 000 фунтов стерлингов, что в пересчете по нынешнему курсу составляет около 16,3 млн рублей.
2018-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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