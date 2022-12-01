Аварийные комиссары за 10 месяцев 2022 года выезжали на помощь водителям более 79 000 раз
Основные причины вызова аварийных комиссаров: ДТП – 5832, поломка автомобиля – 45464, незаконная остановка – 4598, закончилось топливо в автомобиле – 14 400, другое - 8857.
Экипажи аваркомов также обеспечивали прикрытие для проведения дорожных работ более чем 3 000 раз, сопровождали в безопасное место велосипедистов и пешеходов, нарушавших запрет на передвижение по трассе, работали на месте дорожных заторов, участвовали в ликвидации препятствий на дороге.
Аварийные комиссары работают на всех платных участках сети дорог «Автодора». Вызвать их можно по номеру: *2323. Помощь оказывается круглосуточно и бесплатно.
-
30.11.2022, 19:58
Усталость за рулем является одним из основных факторов ДТП: три характерных примера
Так утверждает ГК «Автодор». И приводит несколько характерных примеров дорожно-транспортных происшествий, имевших место на дорогах Госкомпании на прошедшей неделе. Увы, они унесли жизни 7 человек, в том числе детей. Читать далее
-
30.11.2022, 14:48
Еще одна Tesla разогналась до бешеной скорости и убила двоих
Власти Китая расследуют новую смертельную аварию, спровоцированную электрокаром Tesla Model Y. Автомобиль гнал на огромной скорости по улицам города Тайчжоу пока не убрался в забор, смяв по пути два автомобиля.Читать далее
-
29.11.2022, 17:37
ГИБДД назвала главную причину ДТП в 2022 году
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
-
29.11.2022, 13:31
Эпичное фото из Владивостока: гололед загнал автомобиль на дерево
Во вторник, 29 ноября, Владивосток превратился в один большой каток. Дорожные службы успевали очищать от снега и льда только главные магистрали. На второстепенных улочках каждый выживал как мог.Читать далее
-
28.11.2022, 17:28
Шокирующий момент смертельной аварии с мотоциклом, летающим пикапом и угнанным «Лексусом»: видео
Видеорегистратор, закрепленный на шлеме байкера, заснял момент страшного ДТП. Преступник на угнанном кроссовере Lexus NX влетел в плотный поток на шоссе, снес пикап и загорелся.Читать далее
-
26.11.2022, 23:04
В Охотске самолет едва не столкнулся с самосвалом: лопнули колеса
Инцидент произошел в субботу, 26 ноября в аэропорту Охотска. Экипаж чартерного рейса был вынужден применить экстренное торможение за три секунды до взлета, чтобы избежать столкновения с самосвалом, внезапно выехавшем на взлетно-посадочную полосу.Читать далее
-
30.11.2022, 19:58
Усталость за рулем является одним из основных факторов ДТП: три характерных примера
Так утверждает ГК «Автодор». И приводит несколько характерных примеров дорожно-транспортных происшествий, имевших место на дорогах Госкомпании на прошедшей неделе. Увы, они унесли жизни 7 человек, в том числе детей. Читать далее
-
30.11.2022, 14:48
Еще одна Tesla разогналась до бешеной скорости и убила двоих
Власти Китая расследуют новую смертельную аварию, спровоцированную электрокаром Tesla Model Y. Автомобиль гнал на огромной скорости по улицам города Тайчжоу пока не убрался в забор, смяв по пути два автомобиля.Читать далее
-
29.11.2022, 17:37
ГИБДД назвала главную причину ДТП в 2022 году
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
-
29.11.2022, 13:31
Эпичное фото из Владивостока: гололед загнал автомобиль на дерево
Во вторник, 29 ноября, Владивосток превратился в один большой каток. Дорожные службы успевали очищать от снега и льда только главные магистрали. На второстепенных улочках каждый выживал как мог.Читать далее
-
28.11.2022, 17:28
Шокирующий момент смертельной аварии с мотоциклом, летающим пикапом и угнанным «Лексусом»: видео
Видеорегистратор, закрепленный на шлеме байкера, заснял момент страшного ДТП. Преступник на угнанном кроссовере Lexus NX влетел в плотный поток на шоссе, снес пикап и загорелся.Читать далее
-
26.11.2022, 23:04
В Охотске самолет едва не столкнулся с самосвалом: лопнули колеса
Инцидент произошел в субботу, 26 ноября в аэропорту Охотска. Экипаж чартерного рейса был вынужден применить экстренное торможение за три секунды до взлета, чтобы избежать столкновения с самосвалом, внезапно выехавшем на взлетно-посадочную полосу.Читать далее
- 4 659 000 РVolkswagen Multivan 2019 в Москве
- 6 262 920 РHyundai Palisade 2022 в Москве
- 11 554 000 РMercedes V-класс 2022 в Москве
- 1 327 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 2 655 000 РKIA K5 2020 в Москве
- 1 950 000 РVolvo XC60 2014 в Москве
- 18 950 000 РPorsche Cayenne 2022 в Москве
- 7 150 000 РBMW X5 2020 в Москве
- 2 399 900 РKIA Cerato 2022 в Москве
- 2 010 000 РMazda CX-9 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий