Аварийные комиссары за 10 месяцев 2022 года выезжали на помощь водителям более 79 000 раз

Основные причины вызова аварийных комиссаров: ДТП – 5832, поломка автомобиля – 45464, незаконная остановка – 4598, закончилось топливо в автомобиле – 14 400, другое - 8857.

Экипажи аваркомов также обеспечивали прикрытие для проведения дорожных работ более чем 3 000 раз, сопровождали в безопасное место велосипедистов и пешеходов, нарушавших запрет на передвижение по трассе, работали на месте дорожных заторов, участвовали в ликвидации препятствий на дороге.

Аварийные комиссары работают на всех платных участках сети дорог «Автодора». Вызвать их можно по номеру: *2323. Помощь оказывается круглосуточно и бесплатно.

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