Автоледи установила вместо госномера табличку с нецензурным словом
Автомобиль увезли на штрафстоянку, а хозяйке выписали штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП). По состоянию на 2022 год один МРП равняется 3 063 тенге. Таким образом, любительнице нецензурной лексики, чтобы воссоединиться со своим автомобилем, придется заплатить порядка 2 000 рублей в пересчете по текущему курсу.
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11.11.2022, 14:13
«Уважаемая полиция, я знаю, что у меня нет колёс»: хозяйка машины озадачила всех
В одном из московских дворов прохожие заметили «разутый» седан Hyundai Solaris. На водительском стекле была приклеена записка для полиции, оставляющая больше вопросов, чем ответов.Читать далее
-
08.11.2022, 17:24
В Саратове арестовали Hyundai Solaris за долги по штрафам ГИБДД на 89 млн рублей
В Саратове судебные приставы арестовали автомобиль за миллионные долги по штрафам ГИБДД. В общей сложности накопилось 30 тысяч просроченных штрафов, нарушитель задолжал государству 89 млн рублей.Читать далее
-
28.10.2022, 19:15
Улетевший в поле Hyundai Solaris разорвало на части. Увы, есть погибшие
В краевой ГИБДД рассказывают, что за рулем «корейца» находилась 27-летняя девушка. По всей видимости, она выбрала не самый безопасный скоростной режим, в результате чего не справилась с управлением, седан съехал в поле и опрокинулся. Читать далее
-
17.10.2022, 16:19
С российского завода Hyundai вывезли последние 1 500 автомобилей (забрали даже некомплектные)
Конвейеры завода Hyundai Motor Manufacturing Rus простаивают с марта 2022 года из-за разрыва логистических цепочек. Персонал пока не увольняют, но недавно полностью опустошили склад готовой продукции. Эксперты говорят, что это дурной знак.Читать далее
-
15.10.2022, 21:20
У 41-летнего петербуржца изъяли «Соларис». Выход один: оплатить миллионный долг перед сыном
Так бывает: у 41-летнего жителя Санкт-Петербурга арестовали автомобиль. И не кто-нибудь, а судебные приставы. Если мужчина не погасит задолженность перед сыном-подростком, то и вовсе может остаться без колес.Читать далее
-
11.09.2022, 16:15
5 самых доступных корейских седанов в России в сентябре 2022 года
Седаны сохраняют актуальность, несмотря на тотальную моду на кроссоверы. Наиболее интересные предложения по сочетанию цены и качества сейчас можно найти в салонах корейских марок.Читать далее
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