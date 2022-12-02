Автоледи установила вместо госномера табличку с нецензурным словом

11.11.2022, 14:13

«Уважаемая полиция, я знаю, что у меня нет колёс»: хозяйка машины озадачила всех

В одном из московских дворов прохожие заметили «разутый» седан Hyundai Solaris. На водительском стекле была приклеена записка для полиции, оставляющая больше вопросов, чем ответов.Читать далее