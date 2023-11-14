Блогер-каскадер удивил ростовских водителей (видео)

Ранее мы писали 94-й трюк ростовского каскадера закончился катастрофой для «Нивы» (видео) Известный российский каскадер Евгений Чеботарев решил выполнить очередной смертельно опасный трюк на фоне ... Читать далее

Автолюбители ценят внедорожники Toyota Land Cruiser 100 за их неприхотливость, комфорт, надежность и прочность. Все эти качества автомобиль продемонстрировал в ходе перевозки непривычного груза в виде двухтонного Mercedes-Maybach S-Class. По паспорту крыша Land Cruiser 100 способна выдержать не более 200 кг веса.

Известный ростовский блогер-каскадер Евгений Чеботарев выложил на своей странице в соцсети Вконтакте видео нового опасного трюка, но вне общего зачета. Все трюки, выполненные Евгением, пронумерованы и «Крузак» с «Майбахом» на крыше расположился между 96 и 97 номерами.

Блогер принял определенные меры предосторожности. Land Cruiser едет медленно, на обеих машинах включена «аварийка», а на выхлопной трубе Mercedes-Maybach болтается знак аварийной остановки. Но в ростовской ГИБДД подобный фокус оценили по закону и составили в отношении Евгения Чеботарева сразу три постановления об административных правонарушениях: по части 3.1 статьи 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части»), части 1 статьи 12.21 («Нарушение правил перевозки грузов») и части 1 статьи 12.37 («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев») КоАП РФ.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р ) , Mercedes Maybach S (от 9 200 000 Р )

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