Блогер-каскадер удивил ростовских водителей (видео)
Известный ростовский блогер-каскадер Евгений Чеботарев выложил на своей странице в соцсети Вконтакте видео нового опасного трюка, но вне общего зачета. Все трюки, выполненные Евгением, пронумерованы и «Крузак» с «Майбахом» на крыше расположился между 96 и 97 номерами.
Блогер принял определенные меры предосторожности. Land Cruiser едет медленно, на обеих машинах включена «аварийка», а на выхлопной трубе Mercedes-Maybach болтается знак аварийной остановки. Но в ростовской ГИБДД подобный фокус оценили по закону и составили в отношении Евгения Чеботарева сразу три постановления об административных правонарушениях: по части 3.1 статьи 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части»), части 1 статьи 12.21 («Нарушение правил перевозки грузов») и части 1 статьи 12.37 («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев») КоАП РФ.
-
03.11.2023, 14:55
Король Карл III должен был поехать на обычном тук-туке, но предпочел Toyota Land Cruiser
После восшествия на престол король Великобритании Карл III отправился вместе с супругой Камиллой в турне по странам британского Содружества наций. В Кении он должен был прокатиться на тук-туке, которым обычно пользуются местные жители, но в последний момент решил ограничиться фотосессией.Читать далее
-
23.10.2023, 07:43
Toyota показала принципиально новый Land Cruiser (такого никто не ожидал)
Японские автопроизводители приготовили в 2023 году для автомобильной выставки Japan Mobility Show много ярких новинок и неожиданных дебютов. Одним из них стал трехрядный электрический кроссовер Toyota Land Cruiser.Читать далее
-
17.10.2023, 08:51
Toyota Motor остановила 10 сборочных линий из-за взрыва и сбоя в поставках комплектующих
Во вторник, 17 октября, концерн Toyota Motor временно приостановит 10 сборочных линий на 6 заводах в Японии из-за нехватки комплектующих. Причиной сбоя стал взрыв, произошедший накануне на производстве одного из поставщиков.Читать далее
-
05.10.2023, 08:47
ТОП-5 самых дорогих подержанных автомобилей в России в октябре 2023 года
Падение курса рубля и усложнение логистики привели к значительному росту цен на новые автомобили. Новенькие BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Lexus стоят от 10 млн рублей и больше. Но подержанные автомобили могут стоить существенно дороже новых.Читать далее
-
13.09.2023, 15:30
В Россию привезли партию самых неубиваемых 3-рядных внедорожников в мире
Трехрядные автомобили сегмента SUV могут стать неплохим выбором для больших семей. Они отличаются удобством и вместительностью, но далеко не все могут похвастаться надежностью. Один из самых «неубиваемых» внедорожников привезли в Россию. Стоит он дорого.Читать далее
-
03.08.2023, 07:25
Toyota в очередной раз обновит Land Cruiser 70
В следующем году Toyota Land Cruiser 70 отметит 40-летний юбилей. Внедорожник вышел на рынок в 1984 году, но оказался настолько удачным, что по сей день с небольшими изменениями продается на избранных рынках.Читать далее
-
03.11.2023, 14:55
Король Карл III должен был поехать на обычном тук-туке, но предпочел Toyota Land Cruiser
После восшествия на престол король Великобритании Карл III отправился вместе с супругой Камиллой в турне по странам британского Содружества наций. В Кении он должен был прокатиться на тук-туке, которым обычно пользуются местные жители, но в последний момент решил ограничиться фотосессией.Читать далее
-
23.10.2023, 07:43
Toyota показала принципиально новый Land Cruiser (такого никто не ожидал)
Японские автопроизводители приготовили в 2023 году для автомобильной выставки Japan Mobility Show много ярких новинок и неожиданных дебютов. Одним из них стал трехрядный электрический кроссовер Toyota Land Cruiser.Читать далее
-
17.10.2023, 08:51
Toyota Motor остановила 10 сборочных линий из-за взрыва и сбоя в поставках комплектующих
Во вторник, 17 октября, концерн Toyota Motor временно приостановит 10 сборочных линий на 6 заводах в Японии из-за нехватки комплектующих. Причиной сбоя стал взрыв, произошедший накануне на производстве одного из поставщиков.Читать далее
-
05.10.2023, 08:47
ТОП-5 самых дорогих подержанных автомобилей в России в октябре 2023 года
Падение курса рубля и усложнение логистики привели к значительному росту цен на новые автомобили. Новенькие BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Lexus стоят от 10 млн рублей и больше. Но подержанные автомобили могут стоить существенно дороже новых.Читать далее
-
13.09.2023, 15:30
В Россию привезли партию самых неубиваемых 3-рядных внедорожников в мире
Трехрядные автомобили сегмента SUV могут стать неплохим выбором для больших семей. Они отличаются удобством и вместительностью, но далеко не все могут похвастаться надежностью. Один из самых «неубиваемых» внедорожников привезли в Россию. Стоит он дорого.Читать далее
-
03.08.2023, 07:25
Toyota в очередной раз обновит Land Cruiser 70
В следующем году Toyota Land Cruiser 70 отметит 40-летний юбилей. Внедорожник вышел на рынок в 1984 году, но оказался настолько удачным, что по сей день с небольшими изменениями продается на избранных рынках.Читать далее
- 13 989 000 РToyota Land Cruiser 2023 в Москве
- 14 800 000 РToyota Land Cruiser 2022 в Москве
- 27 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2021 в Москве
- 31 320 000 РMercedes Maybach S-класс 2023 в Москве
- 13 699 000 РToyota Land Cruiser 2023 в Москве
- 16 000 000 РToyota Land Cruiser 2022 в Москве
- 13 899 000 РToyota Land Cruiser 2023 в Москве
- 7 795 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 13 729 000 РToyota Land Cruiser 2023 в Москве
- 15 500 000 РToyota Land Cruiser 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий