Цены на эти 5 подержанных электрокаров рухнули за год в 1,5 раза
Фото: Nissan
В пятерку наиболее «пострадавших» электрокаров вошел корейский хэтчбек Hyundai Ioniq, показавший падение на 41%. В октябре 2022 года годовалый электрокар с пробегом порядка 16 тысяч километров стоил в среднем 26,4 тысячи фунтов стерлингов (3,2 млн рублей по курсу). В сентябре 2023-го годовалый Hyundai Ioniq с аналогичным пробегом стоил уже 15,6 тысячи фунтов (1,9 млн рублей).
На четвертом месте в рейтинге «электрокаров-неудачников» находится маленький городской Volkswagen e-Up, цены которого упали на 43%. В октябре 2022 года годовалый вариант с пробегом 16 тысяч километров стоил 22,8 тысячи фунтов (2,8 млн рублей), а в сентябре 2023-го средняя цена опустилась до 13,1 тысячи фунтов (1,6 млн рублей).
Третья строчка достала Nissan Leaf, который потерял за год те же 43% стоимости. Цены упали с 25,8 до 14,8 тысяч фунтов (с 3,2 до 1,8 млн рублей). Второе место занимает еще один маленький электрокар – французский Renault Zoe. Цены на годовалые экземпляры с пробегом порядка 16 тысяч километров за год снизились на 44% с 21,6 до 12,0 тысяч фунтов (с 2,7 до 1,5 млн рублей). Абсолютным рекордсменом стал электрический Seat Mii, который является перелицованным вариантом Volkswagen e-Up и выпускался с 2019 по 2022 год. Цены рухнули на 50% с 19,7 до 9,8 тысяч фунтов (с 2,4 до 1,2 млн рублей).
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