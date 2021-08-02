Четырехколесный велосипед DryCycle вызывает улыбку (пока вы не узнаете цену)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
В техническом плане ближайшим родственником DryCycle является электрический велосипед. В дополнение к обычным педалям есть небольшой электромоторчик Shimano E8000 Shimano с крутящим моментом 80 Нм и максимальной мощностью 250 Вт. Двигатель питается от двух аккумуляторных батарей Shimano емкостью 504 Вт-ч каждая. Кроме того, имеется дополнительная батарея на 870 Вт-ч, подпитывающая электронику: фары, звуковой сигнал, обогреватель, стеклоочиститель и тому подобное. В комбинированном цикле дальность хода достигает 80 километров.
В кабине, или, лучше сказать, под навесом, установлено гоночное сиденье с подогревом, педали, джойстики для управления указателями поворотами и фарами, «печка» и вентилятор (без кондиционера), руль с подогревом. DryCycle занимает мало места на парковке, а при необходимости его можно опрокинуть на корму и пристегнуть к парковочному столбику.
Максимальная скорость DryCycle достигает 25 км/ч. По сравнению с велосипедом он более безопасный, поскольку имеет каркас безопасности и зоны деформации, которые сводят к минимуму риск травмы головы в случае столкновения. Серийная версия успешно прошла краш-тесты на фронтальные и боковые удары на скоростях до 20 км/ч. Как и обычный велосипед, DryCycle – одноместный. Чтобы отправиться на прогулку вдвоем рекомендуется купить второй экземпляр. Все бы ничего, но стоит DryCycle более 20 тысяч долларов (1,5 млн рублей по текущему курсу), что вполне сопоставимо со стоимостью автомобиля.
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