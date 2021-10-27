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27 октября 2021, 22:00

Что делать если угнали машину: можно ли получить выплату от страховой и куда обращаться

Любого водителя приводит в ужас сама мысль, что его машину могут угнать. В этой ситуации не мудрено запаниковать, растеряться и упустить драгоценное время для поимки преступника по «горячим следам». Рассказываем, что делать, если вашу машину угнали.
Фото: gannett-cdn.com

Чем угон отличается от кражи автомобиля

Страховой полис каско определяет понятия угона и кражи следующим образом:

  • «Угон» - действие, при котором автомобиль временно используют без корыстных побуждений, а после возвращают владельцу. Например, друг взял автомобиль у вас без спроса, покатался, а потом вернул.
  • «Кража» или хищение – это действия, совершенные из корыстных побуждений с целью завладеть чужим имуществом. При обращении в полицию ситуация будет квалифицироваться, как «угон», а спустя 10 суток ее переквалифицируют на «хищение».

Что делать, если угнали машину

Чаще всего встречаются именно кражи автомобилей. Если вы обнаружили, что вашей машины не оказалось там, где вы ее оставили – удостоверьтесь, что ее не увез эвакуатор или ею не воспользовался ваш друг или родственник.

Если машину угоняют на ваших глазах – не вступайте в драку с преступником, это может быть опасно. Кидаться под колеса своего автомобиля тоже не нужно. Постарайтесь криками привлечь внимание прохожих к ситуации и снять преступника на видео.

Если же вы поняли, что машину угнали, нужно:

  • Позвонить в правоохранительные органы и сообщить о преступлении. По факту вашего устного сообщения об угоне должны завести уголовное дело. Обратиться в полицию нужно сразу же, как обнаружите, что машину угнали. При объявлении плана «перехват» преступника могут сразу задержать на постах ГИБДД. Чем раньше и качественнее будут предприняты розыскные действия, тем больше шансов, что машину найдут.
  • После звонка в полицию нужно лично туда явиться, и написать заявление. Не смотря на то, что полиция записывает звонки, не всегда на их основании открывают уголовные дела. Письменное заявление без внимания полицейские оставить не смогут, как минимум вы получите по нему письменный ответ. Кроме того, после подачи заявления вам выдадут талон-подтверждение, с которым вы сможете обратиться в автоинспекцию и снять машину с учета, если автомобиль не найдут. Так вы избавите себя от обязанности платить транспортный налог на угнанную машину.

В заявлении нужно указать:

  • Всю исчерпывающую информацию об угнанной машине, ее внешние характеристики, особые приметы (если есть), пробег, госномер и т.д.
  • Документ о праве собственности на машину (договор купли-продажи, дарственная и т.д.).
  • Подтвердить, что совершено преступление, а не мелкое хулиганство или недоразумение, когда сын-подросток или родственник взяли автомобиль без спроса.

Полиция может забрать у вас документы на машину и ключи (если ими не завладел преступник). При этом должен быть составлен перечень взятых у вас вещей и документов с подписью сотрудника полиции. После розыскных мероприятий вам должны вернуть взятые у вас вещи.

  • Сообщить в свою страховую компанию, что автомобиль угнали. Сделать это нужно не позднее 2-3 дней с момента угона. Спустя 10 суток с момента подачи заявления о краже машины полиция выдаст вам постановление о возбужденном деле, которое вы должны предоставить страховщику для получения страховой компенсации.
  • Попробовать самостоятельно найти свою машину: расклеить объявления по району с изображением своей машины и добавить пост в социальных сетях с просьбой откликнуться очевидцев преступления. Посмотреть, нет ли камер на домах на месте угона и попросить с них запись и т.д.

Предусмотрена ли выплата по ОСАГО за угон машины

Страховка ОСАГО страхует ответственность водителей в случае ДТП, а не сами автомобили. То есть, страховка не распространяется на имущество страхователя. Поэтому угон или хищение машины не являются по ОСАГО страховым случаем и не предусматривают выплату компенсации.

Можно ли получить выплату по каско, если угнали автомобиль

Каско – это добровольная страховка, в отличие от ОСАГО. Чтобы узнать, имеете ли вы право на получение страхового возмещения в случае угона, тщательно изучите договор. Условия каско могут быть разными: в договоре описаны случаи, при которых предусмотрена страховая выплата, а также условия ее получения.

Если угон/кража числятся в вашем договоре страховым случаем, нужно в срок, оговоренный данным документом, предоставить в свою страховую компанию пакет документов, состоящий из:

  • Талона-уведомления, протокола и других бумаг из полиции, подтверждающих факт хищения;
  • СТС и ПТС на машину, а если полиция их изъяла – расписку из полиции;
  • Паспорта;
  • Полисов ОСАГО и каско;
  • Документа об оплаченном страховом взносе;
  • Диагностической карты;
  • Банковских реквизитов для перевода выплаты.
  • Ключей от машины и брелка от противоугонной системы. Если их изъяла полиция – расписки об изъятии.

 

«В течение 3 дней с угона автомобиля нужно передать оригиналы документов из полиции (талон-уведомление, постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о признании потерпевшим). Некоторые страховые компании просят также постановление о приостановлении предварительного следствия (его можно получить в полиции, как правило, не ранее, чем через 2 месяца после заявления об угоне), а некоторые компании такой документ не требуют. Также нужно будет передать страховщику документы на автомобиль: ПТС, СТС, ключи и брелоки от автомобиля и противоугонных устройств. Если их изъяла полиция, то потребуется постановление о приобщении, или протокол изъятия, или справка о приобщении вещественных доказательств к материалам уголовного дела. Что касается сроков выплаты, в разных страховых компаниях это занимает от 3 недель до 2 месяцев. Сроки указаны в договоре или правилах страхования», - рассказала 110km.ru Татьяна Никифорович, вице-президент по развитию Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхование».

Если автомобиль угнали вместе с документами – это нужно указать.

Страховая компания вправе отказать в выплате, если:

  • Документы не поданы или поданы не вовремя (не в срок, оговоренный договором каско);
  • Водитель виновен в том, что его машину угнали (проявил халатность);
  • Предоставлены не все документы;
  • Полис каско просрочен;
  • Водитель заменил номера на автомобиле, не уведомив страховую компанию;
  • Действия водителя были преднамеренными, чтобы получить страховку.

Иногда тот факт, что у водителя нет ключей (он оставил их в замке зажигания или где-то еще в машине, что облегчило угонщику жизнь), может послужить поводом для отказа в выплате. Если договор каско предусматривает обязательное наличие ключей в случае угона – ни один суд не встанет на вашу сторону, и выплаты вам не видать. Но если договором это условие не оговаривается – есть шанс получить страховку.

«Отказ возможен в случаях, если, например, у страховой компании есть веские доказательства умысла клиента, например, его сотрудничества с похитителями («самоугон»). В такой ситуации точку в споре поставит суд, но на практике в случае мошенничества заявление обычно отзывается, а страховая компания передает материалы в правоохранительные органы. Также возможен отказ, например, если риск «угон» не был застрахован по этому договору», - добавила Татьяна Никифорович.  

Что делать, если угнали машину, взятую в кредит

Если угнали кредитный автомобиль, то на него оформлен каско, а значит, можно получить выплату. Только ее получите не вы, а банк, в котором взят кредит. Страховка покроет задолженность за автомобиль.

Но это вовсе не означает, что вы освобождены от кредита после угона автомобиля и можете больше его не платить. Пока не придет уведомление из банка, что страховая компания выплатила компенсацию, нужно платить по кредиту, как и раньше. В противном случае банк начислит вам штрафы и пени.

Как и при угоне обычной машины, при краже кредитного автомобиля нужно подать документы, указанные выше, в страховую компанию.

Как видите, угон автомобиля – это не всегда повод для отчаяния. Исход дела зависит от правильности и оперативности ваших действий и работы органов полиции, а также от наличия страховки каско.

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Что делать если угнали машину: можно ли получить выплату от страховой и куда обращаться
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