Дерзкий угон BMW X5 c паркинга попал на видео (преступников уже поймали)

Ранее мы писали Автомобильные воры придумали новый варварский метод: страдают владельцы BMW Владельцы BMW рассказали о новом варварском способе взлома автомобилей. Злоумышленники просверливают в дверях ... Читать далее

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, автомобиль BMW X5 был похищен 20 сентября 2023 года с крытого паркинга, расположенного по адресу Кондратьевский проспект, дом 67 корпус 7. Владелец обнаружил пропажу только 25 сентября и сразу же подал заявление в полицию. Автомобиль он оценил в 6,9 млн рублей. Угнанный BMW удалось найти через два дня, 27 сентября. Он был припаркован в другом конце города. Номера злоумышленники успели сменить.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить всех трех подозреваемых. Сотрудники отдела полиции Калининского района задержали 30 ноября двух жителей Петербурга, мужчин 34 и 35 лет, а также 39-летнего жителя поселка Торфяное Гатчинского района Ленобласти. Пресс-служба петербургского главка опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент угона. Злоумышленники погрузили BMW X5 на американский ретро-эвакуатор и аккуратно выкатили дорогую иномарку из паркинга.

Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах