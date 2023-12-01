Дерзкий угон BMW X5 c паркинга попал на видео (преступников уже поймали)
Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить всех трех подозреваемых. Сотрудники отдела полиции Калининского района задержали 30 ноября двух жителей Петербурга, мужчин 34 и 35 лет, а также 39-летнего жителя поселка Торфяное Гатчинского района Ленобласти. Пресс-служба петербургского главка опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент угона. Злоумышленники погрузили BMW X5 на американский ретро-эвакуатор и аккуратно выкатили дорогую иномарку из паркинга.
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Какие популярные иномарки в Петербурге больше всего прибавили в цене
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-
08.02.2023, 07:59
Обновленные BMW X5 и X6: еще мощнее и умнее
Компания BMW показала рестайлинговые кроссоверы BMW X5 и BMW X6 2024 модельного года. Помимо обновленной внешности автомобили получили больше мощности, изогнутый экран iDrive и продвинутый автопилот.Читать далее
-
23.01.2023, 00:14
Фото нового BMW X5 слили в Сеть
Компания BMW готовится представить рестайлинговую версию кроссовера BMW X5 нынешнего поколения (G05). Дата премьеры еще официально не объявлена, но в студии новинку уже сфотографировали для будущей рекламной кампании. Именно там фотошпионам и удалось сделать пару снимков.Читать далее
-
21.11.2022, 12:31
Какие подержанные автомобили подешевели в 2022 году
Цены на новые автомобили стремительно росли на протяжении всего 2022 года. Похожая тенденция наблюдалась и на вторичном рынке. Однако, далеко не все популярные модели прибавили в цене, некоторые стали стоить ощутимо дешевле.Читать далее
-
07.09.2022, 15:25
Названы автомобили, которые женщины убивают чаще
Эксперты страховой компании проанализировали серьезные аварии с участием женщин-водителей, в результате которых машины признавались полностью погибшими и неподлежащими восстановлению.Читать далее
-
15.08.2022, 00:16
В новом BMW X5 будет немного от Toyota
Работу над новым поколением легендарного кроссовера баварские специалисты ведут совместно с инженерами Toyota. Начало серийного производства новинки запланировано на 2025 год.Читать далее
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