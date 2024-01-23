Дилеры продают кроссоверы Chery дешевле РРЦ
Причин у такой ситуации две. С одной стороны, китайские производители постарались по максимуму заполнить склады дилеров в конце 2023 года. С другой, на рынке наблюдается спад покупательской активности. Люди предпочитают откладывать свободные деньги на депозит, а не тратить их на покупку нового автомобиля.
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5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году
За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее
-
26.12.2023, 03:00
Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов
Цены на новые и подержанные автомобили постоянно ползут вверх. Одним модели дорожают быстрее, другие медленнее. Посмотрим, как в 2023 году изменились цены на самые востребованные новые и подержанные китайские кроссоверы.Читать далее
-
05.12.2023, 11:59
5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года
В ноябре российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Лидером продаж остается Lada, на долю которой приходится 30% рынка. Самые востребованные иномарки продает китайский Haval.Читать далее
-
04.10.2023, 13:51
ТОП-5 самых востребованных кроссоверов в России в сентябре 2023 года
Как выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат» в сентябре 2023 года российские дилеры реализовали более 110 тысяч новых легковых автомобилей. Лидером общего рейтинга остается Lada, а в сегменте SUV доминируют китайские модели.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
22.08.2023, 16:13
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге начнут собирать самый популярный в России кроссовер
«Фольксваген Груп Рус» продолжает работу в России под именем ООО «АГР» (AGR Automotive Group) и обсуждает с потенциальными технологическими партнерами возобновление производства. Среди возможных моделей – новый бестселлер российского сегмента SUV.Читать далее
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