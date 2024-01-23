Дилеры продают кроссоверы Chery дешевле РРЦ

Ранее мы писали Два китайских автомобильных бренда запустили онлайн-продажи на Ozon: цены на 500 тысяч ниже официального прайса Купить автомобили на маркетплейсе Ozon можно было и раньше. «Пионерами» стали Chery и Omoda, а также еще несколько ... Читать далее

Журналисты Autonews изучили ситуацию в разных дилерских центрах и выяснили, что в январе покупатели могут рассчитывать на солидные скидки. Например, переднеприводный кроссовер Chery Tiggo Pro 7 Max в базовой версии Elite с 1,5-литровым бензиновым мотором в одном из столичных шоурумов предлагают за 2 700 000 рублей или на 120 000 рублей дешевле РРЦ. Вариант с полным приводом отдают за 3 130 000 рублей или на 130 000 рублей дешевле официального прайса. Бизнес-седан Chery Arrizo 8 дилер готов уступить за 3 300 000 рублей, что на 110 000 рублей дешевле РРЦ. Вместе со скидкой клиентам обещают подарки: топливные карты, комплект резины, кое-какое допоборудование. Похожим образом дела обстоят и в салонах других китайских марок.

Причин у такой ситуации две. С одной стороны, китайские производители постарались по максимуму заполнить склады дилеров в конце 2023 года. С другой, на рынке наблюдается спад покупательской активности. Люди предпочитают откладывать свободные деньги на депозит, а не тратить их на покупку нового автомобиля.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах