Два китайских автомобильных бренда запустили онлайн-продажи на Ozon: цены на 500 тысяч ниже официального прайса
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Оба бренда подготовили для онлайн-покупателей специальные цены. Например, седан Kaiyi E5 в комплектации Luxury+ обойдется в 1 655 000 рублей или на 635 000 рублей дешевле. Выгода на покупку кроссоверов X3 или X3 Pro достигает 500 000 рублей. Аналогичные скидки предлагает BAIC. Седан Luxury с вариатором можно приобрести за 1 499 000 рублей. Выгода для клиентов составляет 616 000 рублей. Кроссовер BAIC X35 обойдется на 500 000 рублей дешевле, а BAIC X7 – на 450 000 рублей.
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18.12.2023, 00:08
5 самых дешевых китайских седанов в России в декабре 2023 года
Экспансию на российский авторынок китайские автопроизводители начали при помощи кроссоверов. Но в 2023 году один за одним начали появляться более доступные модели в кузове «седан», которые пытаются конкурировать с отечественной Lada Vesta.Читать далее
-
13.12.2023, 22:55
В России представили еще один кроссовер X7 (опять не BMW)
Индекс «Х7» оказался чрезвычайно популярен в мире кроссоверов. Самый известный представитель – BMW X7, но в Россию его официально больше не поставляют. Зато шильдик Х7 примерили на себя две более компактные китайские модели.Читать далее
-
28.11.2023, 15:15
В России стартовали продажи кроссоверов X7 калининградской сборки за 3,1 млн рублей: не BMW
Калининградский «Автотор» сменил BMW на BAIC. Недавно здесь локализовали производство среднеразмерных кроссоверов BAIC X7. Первые автомобили уже появились в салонах российских дилеров.Читать далее
-
13.11.2023, 08:11
5 самых дешевых китайских седанов в России в ноябре 2023 года
С уходом из России крупнейших мировых производителей, на рынке появился дефицит предложений в сегменте недорогих седанов. Поначалу китайские производители везли к нам исключительно кроссоверы. Сейчас ситуация начинает выправляться.Читать далее
-
18.01.2024, 17:25
Глава АвтоВАЗа рассказал, когда у дилеров появится новый бренд Х
Накануне стало известно, как будет выглядеть логотип нового бренда АвтоВАЗа. Машины планируют выпускать в партнерстве с китайской компанией. Продажи стартуют совсем скоро.Читать далее
-
18.01.2024, 16:38
Насколько китайские автомобили готовы к русской зиме?
Некоторые автолюбители уверены, что китайские автомобили плохо адаптированы к суровым российским зимам. Эксперты утверждают, что это не так. Машины тестируют за Полярным кругом, а в северных районах Китая тоже очень холодно.Читать далее
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