Два китайских автомобильных бренда запустили онлайн-продажи на Ozon: цены на 500 тысяч ниже официального прайса

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О начале продаж своих автомобилей на Ozon одновременно объявили Kaiyi и BAIC. Первый выставил три модели: седан E5, а также практичные городские кроссоверы X3 и X3 Pro. В случае с BAIC выбор оказался чуть шире: седан U5 Plus, кроссоверы BAIC X35, BAIC X55 и BAIC X7, а также рамный внедорожник BJ40. Все представленные на Ozon автомобили есть в наличии. Необходимые документы менеджер официального дилерского центра оформит дистанционно и передаст клиенту вместе с автомобилем. Машину доставят по указанному адресу в течение 7 – 10 рабочих дней. Правда, сервис пока доступен только для жителей четырех столичных регионов: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Оба бренда подготовили для онлайн-покупателей специальные цены. Например, седан Kaiyi E5 в комплектации Luxury+ обойдется в 1 655 000 рублей или на 635 000 рублей дешевле. Выгода на покупку кроссоверов X3 или X3 Pro достигает 500 000 рублей. Аналогичные скидки предлагает BAIC. Седан Luxury с вариатором можно приобрести за 1 499 000 рублей. Выгода для клиентов составляет 616 000 рублей. Кроссовер BAIC X35 обойдется на 500 000 рублей дешевле, а BAIC X7 – на 450 000 рублей.

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