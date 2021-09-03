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3 сентября 2021, 20:51

Экскурс в историю: чем нам запомнилась выставка «Авто+Автомеханика-2007»

В хорошо еще памятных 1990-х и нулевых моторизованные (и не только) жители Санкт-Петербурга с нетерпением ожидали осени, чтобы отправиться в Гавань. Начиная с 1992 года, под патронажем ВО «Ленэкспо» там ежегодно проходила специализированная выставка «Авто+Автомеханика».
Фото: kronauto.clan.su
Экскурс в историю чем нам запомнилась выставка Авто Автомеханика 2007
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Фото: Вконтакте/Авто+Автомеханика-2007

Как хороший коньяк, выставка с течением времени лишь крепла и развивалась. Сегодня мы вспомним о том, что она продемонстрировала в 2007 году. Количество ее участников (300) слегка не дотянуло до показателя 2006-го (350), но, как тогда было заявлено организаторами, взяли не числом, а качеством. Заметная премьера европейского уровня, ряд автомобильных новинок общероссийского характера, откровения сугубо петербургского значения – все это «Авто+Автомеханика» образца 2007 года.

Тогда, помнится, модно было размышлять, почему мировые автогиганты все охотнее выбирают Петербург в качестве арены для демонстрации своих новинок, невольно пришла следующая мысль. Регион, сумевший однажды предложить автомобильным инвесторам наиболее выгодные условия по созданию сборочных производств, в кратчайшие сроки пополнил инвестиционный портфель сразу несколькими интересными проектами. Ford во Всеволожске, Nissan в Каменке, General Motors и Toyota в Шушарах – согласитесь, совсем не зря Петербург называли и называют «российским Детройтом». Прибавьте к этому производственные мощности по выпуску различных автокомпонентов в Ленобласти, и вы поймете, что о лукавстве здесь речи не идет.

Так это сам «двухсотый»!

Наиболее дружным фронтом на той выставке выступили азиатские автопроизводители. У каждого из них нашлась-таки в модельной гамме «боевая единица», которая, по сути, и делала погоду в «Ленэкспо». Хитом стал Toyota Land Cruiser 200. Именно из России этот, как его окрестили, «король внедорожников» начал свое триумфальное шествие по европейским странам.

Надо было видеть огонь в глазах «реальных пацанов», собравшихся на торжественную презентацию «двухсотого»! Создалось такое впечатление, что вариант внедорожника с доселе магическим индексом «100» перестал для них быть авторитетом. 

Toyota Land Cruiser
От 3.3 л, 299 л.с
Новый от 4 899 000 до 80 500 000 Р

Где взять сумму, превышающую 80 тыс. долларов, для будущих владельцев Land Cruiser 200 – не самый актуальный вопрос. Главное, что ОН появился. Автопроизводитель, в лице тогдашнего президента ООО «Тойота Мотор» г-на Томоаки Ниситани, заявил о жестком первоначальном квотировании на автомобиль. Дескать, в 2008 году в Россию поставят лишь около 10 тыс. «двухсотых». Многих это огорчило: в рекордном 2006-м россияне приобрели 8500 Land Cruiser – лучший показатель в сегменте. Рост рынка при этом составлял, по оценкам экспертов, 60-65%. Дальнейшее развитие событий и, правда, продемонстрировало ажиотаж на «200-й».

Гибридный лимузин за 4,5 млн рублей

Марка Lexus ни сейчас, ни тогда не претендовала на столь огромный потребительский спрос на свою премиальную новинку LS 600h L, также показанную в «Ленэкспо». И хоть дела компании в России шли весьма успешно, все же немногие наши соотечественники могли отыскать в своем бюджете «лишние» 4,5 млн рублей, чтобы стать счастливым обладателем этого роскошного седана.

Вся прелесть флагманского Lexus LS 600h L заключалась в его гибридной технологии. Ни «шестисотый» Mercedes-Benz, ни «семерка» BMW, которые, кстати, отсутствовали в Гавани, не готовы были предложить покупателям симбиоз работы ДВС и электромотора. И Lexus, имеющий в разработке гибридных машин хороший опыт, оказался в своем роде эксклюзивом.

Lexus LS 600h L
От 5 л, 445 л.с

Пару слов о той машине: роль ДВС выполнял 5-литровый бензиновый V8 (384 л.с. при 6400 об/мин) с системой впрыска D-4S. Синхронный электродвигатель переменного тока с постоянным магнитом имел 224 л. с. мощности. Взаимодействие двух двигателей позволяло развивать суммарную мощность 445 л. с., которая сопоставима с мощностью 12-цилиндровых моторов. При этом гибридная силовая установка обеспечивала экономичность (на трассе – всего 8 л/100 км) и низкий уровень выбросов, характерные для 6-цилиндровых двигателей.

Полная линейка Infiniti

Infiniti впервые в своей истории представил в Петербурге полный модельный ряд. Успех марки на тот момент специалисты посчитали очевидным. Даже несмотря на то, что официальные продажи Infiniti в России стартовали в конце 2006 года, дилерам удалось продать около 800 машин, что, например, превысило показатели Cadillac.

Самым «народным» автомобилем в экспозиции Infiniti стал FX. Кроссоверу «аккомпанировали» седан Infiniti M, спортивный полноприводный G35, а также две другие модели, которые присоединились к модельной линейке немного позже – 7-местный гигант QX56 (начало продаж – ноябрь 2007 года) и спорткупе G37 Coupe (в продаже – с весны 2008 года).

Infiniti QX56
От 5.6 л, 405 л.с

Бескомпромиссный «Гаргантюа» QX56 2008 модельного года слыл одним из самых богато укомплектованных полноприводных внедорожников на рынке. В его стандартное оснащение входили: 5,6-литровый V8 мощностью 325 л.с., который агрегатирован с 5-ступенчатым «автоматом», высококлассная аудиосистема Bose Hi-Fi с 12-ю динамиками мощностью 300 Ватт, цветной экран с камерой заднего вида, чип-ключ (Intelligent Key), электропривод складывания сидений третьего ряда, подогрев рулевого колеса, обилие дерева. С таким набором функциональный и одновременно комфортабельный QX56 идеально подходил как для деловых поездок, так и для активного отдыха.

Что касается G37 Coupe, то на момент проведения выставки как раз решался вопрос о том, какие комплектации этого автомобиля и по каким ценам будут поставляться российским дилерам. Эксперты тогда предположили, что в России появится лишь топовая версия купе с индексом G37 S, стоимость которой составит порядка 65-70 тыс. долларов.

Показали «Тииду» и Mixim

Сама же материнская компания Nissan блеснула в Гавани футуристичным концептом Mixim и только что поступившей в продажу моделью Tiida, ставки на которую, как выяснилось из разговоров с менеджерами местных автосалонов, были весьма высоки.

Nissan Tiida
От 1.6 л, 117 л.с

По заявлениям автопроизводителя, целевая аудитория «Тииды» - люди, кому нужен просторный и удобный автомобиль со спокойной внешностью. Построенный на платформе B-класса, Tiida предлагалась в двух вариантах кузова - седан и хэтчбек. «Ниссановцы» анонсировали новинку как самую вместительную машину в своем классе: объем багажника в седане - 467 литров. В комплектации все «по-взрослому»: климат, автовключение «дворников» и фар, 2DIN CD-магнитола с Bluetooth, АБС c системой экстренного торможения и 4 аэрбега с боковыми шторками. Двигателей два: объемом 1,6 литра (110 л.с.) и 1,8 литра (126 л.с.). Стоимость бюджетного варианта - от 20 тыс. долларов, топовая версия стоила 24,4 тыс. долларов.

Готовый (с открытыми дверями) к взлету концептуальный электромобиль Mixim произвел на посетителей выставки, одно из самых сильных, с дизайнерской точки зрения, впечатлений. Он являл собой ничто иное, как взгляд в будущее. «Будут ли заложенные в него идеи воплощены в реальный товарный автомобиль, покажет будущее», - говорилось тогда входе презентации. Но сам факт присутствия на петербургской выставке такого уникума не могло не радовать.

«Практичные» новинки и китайские «коммерсанты»

«Авто+Автомеханика-2007» приютила еще парочку концептов – от Honda и Renault, но все же эти машины, кроме визуального наслаждения, практического интереса для посетителей автосалона не представляли.

Hyundai i30
От 1.4 л, 140 л.с

Желающие обзавестись в перспективе новым автомобилем толкались преимущественно у стендов Hyundai, где была показана компактная модель i30, на экспозиции GM с ее российской премьерой Opel Astra в версии «седан» (в продаже - с ноября по цене от 497 000 руб.), а также возле первого в истории марки Peugeot кроссовера с индексом «4007».

Стефан Ле Гевель, тогдашний гендиректор филиала Peugeot в России, выразил надежду, что Peugeot 4007 поднимет уровень продаж марки как в целом по России, так и в Петербурге в частности. В сохранившихся записях корреспондента 110km.ru есть статистические данные, которые говорят о том, что с января по сентябрь 2007 года продажи Peugeot в городе на Неве составили 2869 автомобилей - рост продаж на тот момент времени достиг рекордных 130%.

Вазовский «Проект С» в очередной раз продемонстрировал, что порох в пороховницах у российского автопрома иссяк не до конца. Вот только хватит ли силенок воплотить в дело в целом неплохой автомобиль, у специалистов и тогда были большие сомнения.



А вот в чем точно не приходилось сомневаться, так это в набиравшей обороты китайской экспансии. На «Автомеханике» производители из Поднебесной были представлены преимущественно коммерческим транспортом. Хотя на том же мотор-шоу в Москве (сентябрь 2007 г.), по словам директора петербургской выставки Александра Кулакова, на долю китайских автокомпаний пришлось 65% экспонентов.

А где была Европа?

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Автомобильные гранды Европы в лице Mercedes-Benz, BMW, Citroen, Volkswagen, Fiat и иже с ними проигнорировали «Авто+Автомеханику-2007». В кулуарных беседах представители европейских марок называли две основные причины своего отсутствия. Одним, якобы, не потянуть сразу две петербургские выставки в год. Другие посчитали, что нет смысла вкладываться в автошоу, если автомобили и без того неплохо продаются (в 2007-м в РФ было продано 1 645 630 новых автомобилей – прим. 110km.ru).

И в том, и в другом варианте ответов просматривался определенный резон. Российский автомобильный рынок на тот период времени рос со скоростью 60-65% в год, и его стагнации в ближайшие 2-3 года маркетологи не ожидали. Средняя стоимость приобретаемой в Петербурге машины уже перевалила за 20 тыс. долларов. Предложений в этом сегменте было предостаточно, и борьба за клиентов велась не столько на подиумах мотор-шоу, сколько в ежедневной и кропотливой работе по предоставлению клиентам комфортных предложений и качественного сервиса.

В этом направлении ресурсы продавцов были исчерпаны не до конца. Делались заявления, что в перспективе петербургская выставка будет активнее ориентироваться на свою вторую составляющую – «автомеханическую», все больше уступая сугубо «автосалонную» тематику крупнейшему в стране Московскому мотор-шоу. Сегодня мы знаем: так оно и вышло.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 3 799 000 Р), Nissan Tiida (от 789 000 Р), Lexus LS 600h L (от 7 519 000 Р), Hyundai i30 (от 779 900 Р), Infiniti QX56
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