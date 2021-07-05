Эксперты назвали 3 причины запрограммированного старения двигателей внутреннего сгорания
Эксперты портала «Новые автомобили» разобрались в причинах запрограммированного старения современных двигателей внутреннего сгорания и выделили три основных. Итак, почему моторы стали «одноразовыми».
Причина по которой производители сокращают срок службы того или иного агрегата одна — долговечность не очень выгодна производителю. Теперь, чтобы оставаться на плаву, нужно ежегодно выполнять планы по продажам.
Вторая причина проблем современных ДВС — уменьшение веса. Для повышения эксплуатационных характеристик авто, необходимо уменьшить массу всех его узлов, в том числе и двигателя. Поэтому блоки цилиндров теперь изготавливаются из алюминия, также облегчают все детали поршневой группы. Например, поршни теперь имеют меньший вес и укороченную юбку. В результате ухудшается теплообмен и образуются «задиры».
Третья причина — уменьшение вредных выбросов. Каталитический нейтрализатор, с помощью которого сокращается количество вредных веществ в выхлопных газах, начинает разрушаться после 3-5 лет эксплуатации автомобиля. В процессе разрушения образуется керамическая пыль, которая через клапан рециркуляции попадает в цилиндры и, оседая на его стенках, способствует формированию «задиров».
Продлить жизнь двигателю можно. Необходимо вовремя менять масло и фильтры (10-15 тыс. км.), заправлять машину качественным топливом (рекомендованным автопроизводителем), проводить ТО у профессионалов.
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