Правила авторемонта изменятся с 1 сентября 2025 года: что важно знать каждому автовладельцу

Ранее мы писали Как вернуть деньги за плохой ремонт авто: пошаговая инструкция Если после ремонта в автосервисе автомобиль снова сломался или стал работать хуже, это повод задуматься о ... Читать далее

Одним из ключевых нововведений стала возможность заключения договора на услуги через интернет-сайт или мобильное приложение. Это особенно важно в условиях развития онлайн-сервисов и стремления потребителей к удобству. Также расширен список техники, попадающей под регулирование: теперь он включает не только легковые автомобили, но и мотоциклы, мотороллеры, прицепы, полуприцепы, а также их отдельные компоненты. Вместе с тем, из текста убрали требование указывать в договоре цену автомобиля, определяемую по соглашению сторон, а также норму о двукратном возмещении стоимости в случае утраты машины или деталей. Теперь убытки будут покрываться в полном объеме согласно законодательству РФ, включая расходы, связанные с вредом здоровью и имуществу клиента.

Еще одно важное изменение – отсутствие обязательного пункта о «книге отзывов и предложений», которая раньше считалась стандартом работы автосервисов. Эксперты объясняют это переходом большинства жалоб и отзывов в цифровое пространство, где потребители чаще используют онлайн-платформы, рейтинги и чаты в соцсетях. Новый документ стал почти вдвое короче предыдущего, но сохранил основные принципы защиты прав клиентов и ответственности исполнителей. Отмечается, что техобслуживание теперь строго отличается от техосмотра: первое – это профилактические работы, второе – проверка соответствия требованиям безопасности.

Фото: freepik.com

Введение временных рамок действия правил вместо бессрочного формата связано с так называемой «регуляторной гильотиной». Это практика, при которой все нормативные акты имеют ограниченный срок действия, регулярно актуализируются и переиздаются. Специалисты отмечают, что новые правила повлияют как на крупные дилерские сети, так и на частных мастеров. Особенно это касается новых требований к прозрачности договоров и обязанности автосервисов возмещать ущерб в полном объеме. Отношения между клиентами и исполнителями должны стать более понятными, защищенными и технологичными, хотя и увеличивают нагрузку на сам бизнес, пишет ТАСС.

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