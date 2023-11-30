Эксперты подсчитали, сколько сейчас придется копить на «Приору» и Ford Focus (и где это сделать быстрее)

Ранее мы писали В Оренбурге продают почти нулевую Lada Priora за 1 млн рублей В Оренбурге нашлась очередная капсула времени. Здесь выставили на продажу темно-зеленую Lada Priora 2007 года ... Читать далее

Эксперты Авто.ру и рекрутингового сервиса hh.ru сопоставили средние зарплаты в разных российских регионах с ценами на Lada Priora и Ford Focus. Выяснилось, что быстрее всех накопят на «Приору» жители Северо-Западного федерального округа. На покупку им придется потратить 4,8 средней зарплаты. Центральный ФО занял второе место – 4,9 зарплаты, третье – Уральский ФО (6,2). Сложнее всего купить «Приору» жителям Северо-Кавказского ФО, им требуется потратить 9,3 средней зарплаты.

Бестселлер сегмента подержанных иномарок Ford Focus стоит ощутимо дороже «Приоры», поэтому и сроки накопления в этом случае больше. Меньше всего времени потребуется жителям Центрального федерального округа (10,1 средней зарплаты). Северо-Западный ФО занял второе место (11,2), а Уральский ФО – третье (13,9). Жители Северо-Кавказского ФО будут копить дольше всех (18,7).

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Приора (от 473 600 Р ) , Ford Focus (от 889 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах