Эксперты подсчитали, сколько сейчас придется копить на «Приору» и Ford Focus (и где это сделать быстрее)
Фото: Ford
Бестселлер сегмента подержанных иномарок Ford Focus стоит ощутимо дороже «Приоры», поэтому и сроки накопления в этом случае больше. Меньше всего времени потребуется жителям Центрального федерального округа (10,1 средней зарплаты). Северо-Западный ФО занял второе место (11,2), а Уральский ФО – третье (13,9). Жители Северо-Кавказского ФО будут копить дольше всех (18,7).
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Вечером в воскресенье, 12 ноября, на трассе М-9 «Балтия» произошла страшная авария с участием трех автомобилей. Водитель Ford Focus пошел на обгон вазовской «девятки» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом.Читать далее
-
06.11.2023, 11:50
Эксперты назвали лучший подержанный автомобиль за 500 тысяч рублей
Цены на новые автомобили уверенно ползут вверх. Самые доступные «Лады» со скромным оснащением приближаются к отметке в 1 млн рублей, а китайские модели стоят от 2 млн рублей и выше. Эксперты рассказали, какой подержанный автомобиль купить с бюджетом до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
12.10.2023, 08:00
Самые надежные 15-летние автомобили и сколько они сейчас стоят
В ситуации, когда цены на новые автомобили растут каждый месяц, а иностранные бренды отключают дилеров от фирменного программного обеспечения, проверенный временем 15-летний автомобиль может стать интересным выбором.Читать далее
-
05.10.2023, 12:35
В Оренбурге продают почти нулевую Lada Priora за 1 млн рублей
В Оренбурге нашлась очередная капсула времени. Здесь выставили на продажу темно-зеленую Lada Priora 2007 года выпуска с минимальным пробегом. Автомобиль 16 лет простоял в отапливаемом гараже и находится в идеальном состоянии.Читать далее
-
14.09.2023, 16:05
В Мурманской области в ДТП с бетономешалкой погибли четыре человека
Полицейские Мурманской области рассказали об обстоятельствах смертельной аварии на трассе Р-21 «Кола». Автомобиль Lada Priora столкнулся бетономешалкой, двигавшейся во встречном направлении.Читать далее
-
23.08.2023, 07:13
Еще четверо погибли в лобовом столкновении двух автомобилей Lada на трассе «Каспий»
Смертельное ДТП произошло вечером во вторник, 22 августа, на 383-м километре трассы Р-22 «Каспий». Лоб в лоб столкнулись Lada Granta и Lada Priora. Четыре человека погибли, еще пятеро ранены.Читать далее
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