21 апреля 2022, 09:15
Эксперты узнали все о владельцах дорогих автомобилей, даже имена и знаки зодиака
Финансовый маркетплейс «Сравни» проанализировал данные своих клиентов и рассказал, кто покупает самые дорогие машины, кто – самые мощные, а кто – просто отличный водитель.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Фото: Land Rover
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Отдельно эксперты проанализировали показатели безаварийного вождения. Выяснилось, что самые лучшие водители – это Раки, Тельцы, Львы, Близнецы и Овны. А если говорить о китайском гороскопе, что наиболее аккуратно водят люди, родившиеся в год Быка, Тигра, Крысы, Кролика и Свиньи.
Упомянутые модели: Infiniti FX50, BMW X6 (от 4 550 000 Р), Lexus LX (от 5 410 000 Р)
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