Электро-седан Xpeng P5 будет запущен в Китае по цене от 23 500 евро. Это дешевле Tesla Model 3
Фото: Xpeng
Электрический седан адресован покупателям, которые готовы будут выложить за него не менее 180 000 юаней (примерно 23 500 евро). Получается, что Xpeng P5 стоит значительно меньше, чем Tesla Model 3 (от 250 900 юаней или 32 840 евро).
В компании Xpeng также отметили, что планирует предложить 4,81-метровый P5 в 6 вариантах (460G, 460E, 550G, 550E, 550P и 600P), при этом даже самая дорогая версия окажется дешевле популярной и более широко известной потребителям модели Tesla. Наблюдатели рынка комментируют, что Xpeng оценен «довольно агрессивно», и виной тому аккурат конкуренция с Tesla Model 3.
Xpeng представила меньший по габаритам электрический седан P5 в апреле текущего года на Шанхайском автосалоне. Автомобиль является меньшим братом P7, однако по некоторым параметрам опережает флагманский Xpeng.
Так, например, седан P7 доступен пока что с системой помощи при вождении XPILOT 2.5 или 3.0, а новый P5 будет поддерживать более совершенную и эффективную версию 3.5. Это значит, что автопилот отвечает уровню автономности III и способен самостоятельно вести машину по трассе, а также парковаться без участия водителя.
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