Эти машины точно пройдут 500 тыс. км без проблем
Lexus LS 400
Эта машина удивительно надежная. Знаменитое японское качество в этом случае было на высоте. Одна из этих моделей без труда преодолела 1,5 млн км, так что, если вам нужна машина на долгие годы – рассмотрите этот вариант.
Honda Accord
Это не только один из лучших семейных седанов, но еще и обладатель мощного надежного двигателя. Машина при этом хорошо выглядит, обладает комфортным салоном и современными опциями. А один «Аккорд» и вовсе смог преодолеть 1,5 млн км без поломок.
Toyota Camry
Как и Honda Accord, эта модель Toyota считается отличным семейным седаном. По данным одного из автомобильных порталов, Camry преодолевают 300 тыс. км без проблем, а значит и 500 тыс. км при надлежащем уходе не составит труда.
Chevrolet Silverado 1500
Один из самых надежных пикапов на американском рынке, прямой конкурент Ford F-150. И тот и другой созданы для тяжелой службы, так что можно не сомневаться – этот пикап пройдет 500 тыс. км и не доставит вам проблем. Машина входит в число бестселлеров в США из года в год, и причина понятна: практичный салон, стильная внешность и надежная грузовая платформа. Что еще нужно от рабочей машины?
Toyota Corolla
Одна из самых продаваемых машин в мире просто не может быть недолговечной! Низкие расходы на содержание и высокая надежность – вот основным причины, почему сотни тысяч человек ежегодно отдают предпочтение этой модели. Учитывая, что в многочисленных рейтингах и отзывах автовладельцев Toyota Corolla неизменно занимает лидирующие позиции, можно смело брать ее с прицелом на эксплуатацию в течение 10 лет.
Toyota Land Cruiser
Один из самых надежных внедорожников в мире, причем носит это звание модель не первое десятилетие. Это к тому же один из самых комфортных и просторных семейных автомобилей. 500 тыс. км для этой машины не проблема, есть даже экземпляры, пробежавшие на стандартном обслуживании более 750 тыс. км.
Mercedes Benz 300SDL
Шикарная внешность и роскошный салон в сочетании с мощным и надежным двигателем – это все о Mercedes Benz. И знаете в чем главная прелесть? Вам не обязательно брать новую машину, чтобы она прослужила вам долго. Когда-то издание New York Times решило узнать, какие машины служат владельцам дольше всего, и выяснило, что многие Mercedes Benz 300SDL 1986 года выпуска преодолели 600 тыс. км!
Lexus RX350
Японские автомобили отличаются высокой надежностью, и эта модель не исключение. Модель RX350 2013 года выпуска отличают мощный и долговечный двигатель V6, а также безупречный стиль и удобство салона.
Toyota Sequoia
Еще один массивный внедорожник из Японии. Модель в производстве с 2000 года и сворачивать его никто не намерен. Это самый большой внедорожник в линейке Toyota и один из самых надежных. На американском рынке модель конкурирует с такими монстрами, как Ford Expedition, Nissan Armada и Chevrolet Tahoe.
Subaru Legacy
Во-первых, модель на рынке почти 30 лет, так что надежность проверена годами. Во-вторых, она неплохо смотрится и обладает комфортным салоном. И в-третьих, эта модель станет идеальным выбором для тех, кто ищет экономичную и долговечную машину.
По материалам сайта hotcars.com
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