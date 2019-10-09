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9 октября 2019, 13:52

Euro NCAP проверил безопасность 4 новых моделей

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Фото: BMW
Эксперты европейской комиссии Euro NCAP разбили на краш-тесте очередные четыре автомобиля. BMW 1-Series и BMW 3-Series заслужили пять звезд, а хэтчбек Peugeot 208 и кроссовер Jeep Cherokee – только четыре.
Euro NCAP проверил безопасность 4 новых моделей

 

Euro NCAP проверил безопасность 4 новых моделей

 

Euro NCAP проверил безопасность 4 новых моделей

 

Euro NCAP проверил безопасность 4 новых моделей

 

Euro NCAP проверил безопасность 4 новых моделей

 

Euro NCAP проверил безопасность 4 новых моделей
Euro NCAP проверил безопасность 4 новых моделей
Euro NCAP проверил безопасность 4 новых моделей
Euro NCAP проверил безопасность 4 новых моделей
Euro NCAP проверил безопасность 4 новых моделей
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Компактный хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения, который сменил задний привод на передний, удостоился высшей оценки Euro NCAP. Безопасность водителя и переднего пассажира получила 83%, детей – 87%, пешеходов и велосипедистов – 76%. Работу электронных ассистентов оценили на 72%. Нарекания вызвала система удержания в полосе движения. 

Новый седан BMW 3-Series удостоился еще более высоких оценок, став одним из самых безопасных автомобилей в своем классе. Безопасность взрослых пассажиров оценили на 97%, детей – на 87%, пешеходов – на 87%, а работу электронных помощников – на 76% (вновь подкачала система удержания в полосе).

Французский компактный хэтчбек Peugeot 208 набрал четыре звезды из пяти возможных из-за высокой вероятности травмирования пешеходов. Их безопасность оценили всего на 56%. Невысокой оказалась эффективность электронных систем (71%). Зато эксперты отметили отличную защищенность пассажиров, как взрослых (91%), так и детей (96%).

Американский кроссовер Jeep Cherokee также получил четыре звезды, но общий рейтинг безопасности оказался даже ниже, чем у маленького французского автомобиля. При ударе сзади пассажиры рискуют получить серьезную травму шеи, а при ударе сбоку водитель может сильно удариться о руль. В итоге безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили на 80%, детей – на 78%, пешеходов – на 56%. Электронные ассистенты набрали 69%. Претензии экспертов вызвал круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения и система предупреждения фронтальных столкновений.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 3 седан
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
Илья
Форум Jeep Cherokee
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
Тарас
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Euro NCAP проверил безопасность 4 новых моделей
{{material_127446}}Компактный хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения, который сменил задний привод на передний, удостоился высшей оценки Euro NCAP. Безопасность водителя и переднего пассажира получила 83%, детей – 87%, пешеходов и велосипедистов – 76%. Работу электронных ассистентов оценили на 72%. Нарекания вызвала система удержания в полосе движения. Новый седан BMW 3-Series удостоился еще более высоких оценок, став одним из самых безопасных автомобилей в своем классе. Безопасность взрослых пассажиров оценили на 97%, детей – на 87%, пешеходов – на 87%, а работу электронных помощников – на 76% (вновь подкачала система удержания в полосе).Французский компактный хэтчбек Peugeot 208 набрал четыре звезды из пяти возможных из-за высокой вероятности травмирования пешеходов. Их безопасность оценили всего на 56%. Невысокой оказалась эффективность электронных систем (71%). Зато эксперты отметили отличную защищенность пассажиров, как взрослых (91%), так и детей (96%).Американский кроссовер Jeep Cherokee также получил четыре звезды, но общий рейтинг безопасности оказался даже ниже, чем у маленького французского автомобиля. При ударе сзади пассажиры рискуют получить серьезную травму шеи, а при ударе сбоку водитель может сильно удариться о руль. В итоге безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили на 80%, детей – на 78%, пешеходов – на 56%. Электронные ассистенты набрали 69%. Претензии экспертов вызвал круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения и система предупреждения фронтальных столкновений.
2019-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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