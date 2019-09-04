4 сентября 2019, 16:08
Euro NCAP протестировала новые модели
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Фото: Audi
Европейская комиссия Euro NCAP разбила очередные 7 новых моделей: хэтчбеки Audi A1 и Ford Focus, кабриолет BMW Z4, купеобразный седан Mercedes-Benz CLA, электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC, компактный кроссовер Skoda Kamiq и корейский «паркетник» SsangYong Korando.
Фото: Ford
Фото: BMW
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Skoda
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Европейская комиссия Euro NCAP проверила безопасность семи новых моделей, большинство из которых появится ...Читать далее
Пешеходы меньше всего пострадают от «встречи» с BMW Z4 и Mercedes-Benz CLA (по 91%). Хуже всего им придется в случае с SsangYong Korando (68%) и Ford Focus (72%). Эффективность электронных систем безопасности оказалась выше у Audi A1 (80%), остальные модели набрали от 74 до 76%.
Современные автомобили становятся безопаснее год от года. По словам генерального секретаря Euro NCAP Михила ван Ратингена, в 2020 году комиссия планирует в очередной раз модифицировать программу краш-тестов, сделав оценку безопасности автомобилей еще более строгой.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
красивый красненкий
у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
бмвz4 намного больше и намного красиивее 3!!!
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