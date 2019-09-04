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4 сентября 2019, 16:08

Euro NCAP протестировала новые модели

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Фото: Audi
Европейская комиссия Euro NCAP разбила очередные 7 новых моделей: хэтчбеки Audi A1 и Ford Focus, кабриолет BMW Z4, купеобразный седан Mercedes-Benz CLA, электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC, компактный кроссовер Skoda Kamiq и корейский «паркетник» SsangYong Korando.
Euro NCAP протестировала новые модели

Фото: Ford

Euro NCAP протестировала новые модели

Фото: BMW

Euro NCAP протестировала новые модели

Фото: Mercedes-Benz

Euro NCAP протестировала новые модели

Фото: Mercedes-Benz

Euro NCAP протестировала новые модели

Фото: Skoda

Euro NCAP протестировала новые модели

Фото взято из открытых источников

Euro NCAP протестировала новые модели
Euro NCAP протестировала новые модели
Euro NCAP протестировала новые модели
Euro NCAP протестировала новые модели
Euro NCAP протестировала новые модели
Euro NCAP протестировала новые модели
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Все автомобили заработали максимальные 5 звезд. Наилучшей защиту водителя и взрослого пассажира признали у BMW Z4 (97%). Хуже всего из новой семерки зарекомендовал себя корейский кроссовер (88%). Защита детей оказалась выше у автомобилей Mercedes-Benz: седан CLA (91%) и электрический кроссовер EQC (90%). Слабее защищены дети в Audi A1, Skoda Kamiq и SsangYong Korando – все они набрали по 85%.

Пешеходы меньше всего пострадают от «встречи» с BMW Z4 и Mercedes-Benz CLA (по 91%). Хуже всего им придется в случае с SsangYong Korando (68%) и Ford Focus (72%). Эффективность электронных систем безопасности оказалась выше у Audi A1 (80%), остальные модели набрали от 74 до 76%.

Современные автомобили становятся безопаснее год от года. По словам генерального секретаря Euro NCAP Михила ван Ратингена, в 2020 году комиссия планирует в очередной раз модифицировать программу краш-тестов, сделав оценку безопасности автомобилей еще более строгой.


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Комментарии
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Euro NCAP протестировала новые модели
{{material_126579}}Все автомобили заработали максимальные 5 звезд. Наилучшей защиту водителя и взрослого пассажира признали у BMW Z4 (97%). Хуже всего из новой семерки зарекомендовал себя корейский кроссовер (88%). Защита детей оказалась выше у автомобилей Mercedes-Benz: седан CLA (91%) и электрический кроссовер EQC (90%). Слабее защищены дети в Audi A1, Skoda Kamiq и SsangYong Korando – все они набрали по 85%.Пешеходы меньше всего пострадают от «встречи» с BMW Z4 и Mercedes-Benz CLA (по 91%). Хуже всего им придется в случае с SsangYong Korando (68%) и Ford Focus (72%). Эффективность электронных систем безопасности оказалась выше у Audi A1 (80%), остальные модели набрали от 74 до 76%.Современные автомобили становятся безопаснее год от года. По словам генерального секретаря Euro NCAP Михила ван Ратингена, в 2020 году комиссия планирует в очередной раз модифицировать программу краш-тестов, сделав оценку безопасности автомобилей еще более строгой.
2019-09-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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