2 марта 2020, 19:25
Geely Emgrand GL обновили в третий раз
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Фото: www.drive.ru
Китайский бренд Geely модернизировал седан Emgrand GL. Автомобиль приобрел новые бамперы и решетку радиатора, светодиодные огни, а также улучшенную фильтрацию в салоне.
Фото: www.drive.ru
Фото: www.drive.ru
Фото: www.drive.ru
Фото: www.drive.ru
Фото: www.drive.ru
Фото: www.drive.ru
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Второе обновление Geely Emgrand GL было в мае прошлого года. Внешне седан не изменился, но зато обзавелся новым мотором, созданным совместно с Volvo — полуторалитровой «турботройкой». Обновленная версия не побила рекорд продаж предшественника, поэтому автопроизводитель решил попытать удачу еще раз.
В третьей версии изменения коснулись дизайна, а именно рисунок решетки радиатора теперь имеет вертикальные планки, а на переднем бампере появились хромированные вставки. Больше новинок появилось в салоне. Виртуальные приборы разместились на семидюймовом экране с боковыми секциями. Новая медиасистема представлена широкоформатным тачскрином диагональю 10,25 дюйма, и у нее нет больше сенсорных «горячих» кнопок. Управление осуществляется только с руля или экрана. Обновленный салон также отличается иными отделочными материалами.
Geely Emgrand GL третьего поколения больше не будет иметь в ассортименте «атмосферник» 1.8 л. (133 л.с.). Седан доступен только с «турбочетверкой» 1.4 (141 л.с.), которая идет как с «механикой», так и с вариатором. Второй вариант — трехцилиндровый турбомотор 1.5 л. (177 л.с.), работает в паре с семиступенчатым «роботом».
В Поднебесной обновленный Geely Emgrand GL начнут продавать этой весной. Появится ли седан на российском рынке, пока информации нет. У нас в дилерских центрах представлен только Geely Emgrand 7 первого поколения.
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