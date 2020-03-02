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2 марта 2020, 19:25

Geely Emgrand GL обновили в третий раз

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Фото: www.drive.ru
Китайский бренд Geely модернизировал седан Emgrand GL. Автомобиль приобрел новые бамперы и решетку радиатора, светодиодные огни, а также улучшенную фильтрацию в салоне.
Geely Emgrand GL обновили в третий раз

Фото: www.drive.ru

Geely Emgrand GL обновили в третий раз

Фото: www.drive.ru

Geely Emgrand GL обновили в третий раз

Фото: www.drive.ru

Geely Emgrand GL обновили в третий раз

Фото: www.drive.ru

Geely Emgrand GL обновили в третий раз

Фото: www.drive.ru

Geely Emgrand GL обновили в третий раз

Фото: www.drive.ru

Geely Emgrand GL обновили в третий раз
Geely Emgrand GL обновили в третий раз
Geely Emgrand GL обновили в третий раз
Geely Emgrand GL обновили в третий раз
Geely Emgrand GL обновили в третий раз
Geely Emgrand GL обновили в третий раз
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«Четырехдверка» пережила третье обновление, хотя после предыдущей модернизации не прошло и года. Модель появилась на китайском авторынке в 2016 году. Седан GL длиной 4,7 метра относится ко второму поколению модели Emgrand. Модель пользуются популярностью на родине, в 2018 году было продано 148 466 машин.

Второе обновление Geely Emgrand GL было в мае прошлого года. Внешне седан не изменился, но зато обзавелся новым мотором, созданным совместно с Volvo —  полуторалитровой «турботройкой». Обновленная версия не побила рекорд продаж предшественника, поэтому автопроизводитель решил попытать удачу еще раз.

В третьей версии изменения коснулись дизайна, а именно рисунок решетки радиатора теперь имеет вертикальные планки, а на переднем бампере появились хромированные вставки. Больше новинок появилось в салоне. Виртуальные приборы разместились на семидюймовом экране с боковыми секциями. Новая медиасистема представлена широкоформатным тачскрином диагональю 10,25 дюйма, и у нее нет больше сенсорных «горячих» кнопок. Управление осуществляется только с руля или экрана. Обновленный салон также отличается иными отделочными материалами.

Geely Emgrand GL третьего поколения больше не будет иметь в ассортименте «атмосферник» 1.8 л. (133 л.с.). Седан доступен только с «турбочетверкой» 1.4 (141 л.с.), которая идет как с «механикой», так и с вариатором. Второй вариант — трехцилиндровый турбомотор 1.5 л. (177 л.с.), работает в паре с семиступенчатым «роботом».

В Поднебесной обновленный Geely Emgrand GL начнут продавать этой весной. Появится ли седан на российском рынке, пока информации нет. У нас в дилерских центрах представлен только Geely Emgrand 7 первого поколения.

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Geely Emgrand GL обновили в третий раз
{{material_129120}}«Четырехдверка» пережила третье обновление, хотя после предыдущей модернизации не прошло и года. Модель появилась на китайском авторынке в 2016 году. Седан GL длиной 4,7 метра относится ко второму поколению модели Emgrand. Модель пользуются популярностью на родине, в 2018 году было продано 148 466 машин.Второе обновление Geely Emgrand GL было в мае прошлого года. Внешне седан не изменился, но зато обзавелся новым мотором, созданным совместно с Volvo —  полуторалитровой «турботройкой». Обновленная версия не побила рекорд продаж предшественника, поэтому автопроизводитель решил попытать удачу еще раз.В третьей версии изменения коснулись дизайна, а именно рисунок решетки радиатора теперь имеет вертикальные планки, а на переднем бампере появились хромированные вставки. Больше новинок появилось в салоне. Виртуальные приборы разместились на семидюймовом экране с боковыми секциями. Новая медиасистема представлена широкоформатным тачскрином диагональю 10,25 дюйма, и у нее нет больше сенсорных «горячих» кнопок. Управление осуществляется только с руля или экрана. Обновленный салон также отличается иными отделочными материалами.Geely Emgrand GL третьего поколения больше не будет иметь в ассортименте «атмосферник» 1.8 л. (133 л.с.). Седан доступен только с «турбочетверкой» 1.4 (141 л.с.), которая идет как с «механикой», так и с вариатором. Второй вариант — трехцилиндровый турбомотор 1.5 л. (177 л.с.), работает в паре с семиступенчатым «роботом».В Поднебесной обновленный Geely Emgrand GL начнут продавать этой весной. Появится ли седан на российском рынке, пока информации нет. У нас в дилерских центрах представлен только Geely Emgrand 7 первого поколения.
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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