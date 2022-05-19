Geely назвала цену самого дорогого и очень черного Coolray
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
В остальном список оснащения идентичен топовой комплектации Flagship Sport: светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, 7-дюймовая цифровая приборная панель, 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы, атмосферная подсветка, камеры кругового обзора и система мониторинга слепых зон.
Кроссовер Coolray Nero с 1,5-литровый турбомотором мощностью 150 л.с., 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом оценили в 2 749 990 рублей или на 40 000 рублей дороже, чем сейчас стоит флагманский Flagship Sport, пишут «Автоновости дня». Первые автомобили появятся у дилеров в июне. Их везут из Китая.
- 2 180 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
- 2 380 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
- 2 350 000 РGeely Coolray 2021 в Москве
- 2 078 000 РGeely Coolray 2021 в Москве
- 2 325 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
- 1 957 000 РGeely Coolray 2021 в Москве
- 1 490 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
- 1 795 440 РGeely Coolray 2020 в Москве
- 2 098 000 РGeely Coolray 2021 в Москве
- 1 957 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
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