Geely назвала цену самого дорогого и очень черного Coolray

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Новый Geely Coolray отличается особым оттенком кузова черный «металлик» Ink Black, черным декором и корпусами наружных зеркал заднего вида «под карбон», черными 18-дюймовыми колесными дисками и спойлером, тонированными задними окнами, а также логотипами с названием модели и спецсерии. В салоне появились новые фирменные коврики.

В остальном список оснащения идентичен топовой комплектации Flagship Sport: светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, 7-дюймовая цифровая приборная панель, 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы, атмосферная подсветка, камеры кругового обзора и система мониторинга слепых зон.

Кроссовер Coolray Nero с 1,5-литровый турбомотором мощностью 150 л.с., 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом оценили в 2 749 990 рублей или на 40 000 рублей дороже, чем сейчас стоит флагманский Flagship Sport, пишут «Автоновости дня». Первые автомобили появятся у дилеров в июне. Их везут из Китая.

Упомянутые модели: Geely Coolray (от 1 134 990 Р )

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