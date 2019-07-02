2 июля 2019, 00:02

«Глас народа» о том, как белгородских чиновников пересадят с Toyota Camry на Renault Logan

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Мэрия Белгорода анонсировала закупку партии 25 серебристых Renault Logan на общую сумму 18,225 млн рублей. Таким образом, администрация областного центра намерена пересадить своих сотрудников с нынешних Toyota Camry на собираемые в Москве французские «бюджетники». Цель - снизить расходы бюджета на содержание автопарка городской администрации.
Глас народа о том как белгородских чиновников пересадят с Toyota Camry на Renault Logan

Стоимость одного автомобиля – 729 тыс. рублей. Заявленный цвет – серебристый «металлик». Все машины должны быть оборудованы кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС. Техника будет обеспечена гарантией не менее 3 лет либо 100 000 км пробега. Не исключено, что закупаемые «Логаны» переведут на газовое топливо. Расчёт специалистов белгородской мэрии показал, что это выгодно.

В Сети довольно охотно комментируют решение чиновников и задаются самым главным вопросом: «Как вы относитесь к такой инициативе»?

Сергей Киселёв: «Отрицательно. Рейсовые автобусы в помощь, как раз стимул развивать общественный транспорт»!

Renault Logan
От 1.6 л, 82 л.с
Новый от 544 000 до 802 990 Р
Кирилл Шиянов: «Почему-то мне очень смешно».

Алексей Богданов: «Нормальный мэр нормального города, если так сделает».

Ян Охотников: «Был у нас уже такой губернатор - Немцов, который всех на «Волги» пересаживал».

Станислав Попов: «Один вопрос: куда они денут дорогие «Тойоты»?

Кристина Малиновская: «Тойоты» выставят на аукцион и распродадут своим за копейки».

Алексей Пашков: «Домой в гараж отгонят».

Дмитрий Склярук: «А что, «Тойоты» сдохли, раз надо «бабло» на новое выкладывать? Какого года автомобили? Количество? Пробеги? Ощущение, что на каждом автомобиле чуть ли не «капиталку» двигателя делать собрались за такие деньги»...

Георгий Селезнев: «Может каждый поучаствовать, народ выкупает, но там обычно хлам уже сбрасывали. «Лексус» 2 года назад продавали, человек из Москвы забрал».

Светлана Анисимова: «Я ещё бы добавила вопрос, а почему не на «Ладу»?! А как же поддержать отечественного производителя»?

Евгений Макаренко: «Спишут в течение нормативного времени, а далее, как и раньше».

Toyota Camry
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 573 000 до 2 499 000 Р
Александр Александров: «А нужно на ВАЗ-2107».

Егор Максимов: «На «Гранту», какие «Логаны»!? Где же патриотизм»?

Марина Савоненко: «Лучше на общественный транспорт. Тогда, может, порядок быстрее наведется и с автобусами, и в других областях».

Алексей Богданов: «Обслуживание и заправка иномарок гораздо выше, да и, вообще, их надо только на русский автопром сажать и в наших больницах лечить, тогда есть шанс на улучшение жизни».

Лариса Костенко: «Элементарная экономия: на топливе, на ремонте».

Александр Дикунов: «Губернатор предлагал работникам коммерческих предприятий пересесть на альтернативный транспорт (велосипеды, самокаты и т. п.). Вместо одной «реношки» можно приобрести около 50 электросамокатов или пару сотен с «ножным» приводом. Вот это была бы экономия. И да, на самокате удобно проверять качество дорог и состояние дворовых территорий».

Станислав Р: «Я вас умоляю, как это пчелы против мёда? Это хайп, первый месяц для показухи, низшая каста чиновников на них потом будет ездить - типа глав городских управ или рядовых сотрудников. Верх так и будет на «Тойотах» и «Лексусах» ездить.

Александр Московченко: «Они ещё на газу будут! Мэр - молодец! А то, что «Логаны», а не «Гранты» берет - так «Логаны» надежнее и не ржавеют, весьма мудрое решение».

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Евгений Михальцов: «Это роскошь, лучше на «классику» 5-й или 7-й модели, тогда будет ещё экономней и патриотичней».

Змей Горыныч: «Электромобили надо было брать, и экономия и экология».

Богдан Грибочкин: «Элетромобили стоят довольно дорого, также не везде есть станции для заряда».

Александр Кондратенков: «Не уверен, что единоразовая покупка такого автопарка выгоднее эксплуатации уже имеющегося. Разве что в бюджете излишек. А в дальнейшем, конечно, эксплуатация «Логана» дешевле».

Дмитрий Дедин: «Зимой - общественный транспорт, летом – велосипеды»!

Лена Елена: «Лучше пусть на велосипеды пересядут, как нам предлагают ездить зимой на работу».

Gaitano Korridi: «Логан» - это роскошь, на «Калины» надо пересаживать».

Георгий Лисицын: «Мда, пусть ездят на «Крузаках», а как же статус? Допустим, из вас какой-нибудь предприниматель приехал на встречу на «девятке»… Я такого мнения, кто на сколько может двигаться вверх, и пускай двигается, а кто говорит про «Весты», это простые крестьяне, которые грыжу зарабатывают за 15 000 рублей».

Алина Лис: «Ну вот, опять куча негатива. Люди, ну что ж вы, больше позитива! Вон, сколько всего делается вокруг»…


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«Глас народа» о том, как белгородских чиновников пересадят с Toyota Camry на Renault Logan
Стоимость одного автомобиля – 729 тыс. рублей. Заявленный цвет – серебристый «металлик». Все машины должны быть оборудованы кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС. Техника будет обеспечена гарантией не менее 3 лет либо 100 000 км пробега. Не исключено, что закупаемые «Логаны» переведут на газовое топливо. Расчёт специалистов белгородской мэрии показал, что это выгодно. В Сети довольно охотно комментируют решение чиновников и задаются самым главным вопросом: «Как вы относитесь к такой инициативе»?Сергей Киселёв: «Отрицательно. Рейсовые автобусы в помощь, как раз стимул развивать общественный транспорт»!{{model_v2_no_show_1096}} Кирилл Шиянов: «Почему-то мне очень смешно».Алексей Богданов: «Нормальный мэр нормального города, если так сделает».Ян Охотников: «Был у нас уже такой губернатор - Немцов, который всех на «Волги» пересаживал».Станислав Попов: «Один вопрос: куда они денут дорогие «Тойоты»?Кристина Малиновская: «Тойоты» выставят на аукцион и распродадут своим за копейки».Алексей Пашков: «Домой в гараж отгонят».Дмитрий Склярук: «А что, «Тойоты» сдохли, раз надо «бабло» на новое выкладывать? Какого года автомобили? Количество? Пробеги? Ощущение, что на каждом автомобиле чуть ли не «капиталку» двигателя делать собрались за такие деньги»...Георгий Селезнев: «Может каждый поучаствовать, народ выкупает, но там обычно хлам уже сбрасывали. «Лексус» 2 года назад продавали, человек из Москвы забрал».Светлана Анисимова: «Я ещё бы добавила вопрос, а почему не на «Ладу»?! А как же поддержать отечественного производителя»?Евгений Макаренко: «Спишут в течение нормативного времени, а далее, как и раньше».{{model_v2_no_show_1273}} Александр Александров: «А нужно на ВАЗ-2107».Егор Максимов: «На «Гранту», какие «Логаны»!? Где же патриотизм»?Марина Савоненко: «Лучше на общественный транспорт. Тогда, может, порядок быстрее наведется и с автобусами, и в других областях».Алексей Богданов: «Обслуживание и заправка иномарок гораздо выше, да и, вообще, их надо только на русский автопром сажать и в наших больницах лечить, тогда есть шанс на улучшение жизни».Лариса Костенко: «Элементарная экономия: на топливе, на ремонте».Александр Дикунов: «Губернатор предлагал работникам коммерческих предприятий пересесть на альтернативный транспорт (велосипеды, самокаты и т. п.). Вместо одной «реношки» можно приобрести около 50 электросамокатов или пару сотен с «ножным» приводом. Вот это была бы экономия. И да, на самокате удобно проверять качество дорог и состояние дворовых территорий».Станислав Р: «Я вас умоляю, как это пчелы против мёда? Это хайп, первый месяц для показухи, низшая каста чиновников на них потом будет ездить - типа глав городских управ или рядовых сотрудников. Верх так и будет на «Тойотах» и «Лексусах» ездить.Александр Московченко: «Они ещё на газу будут! Мэр - молодец! А то, что «Логаны», а не «Гранты» берет - так «Логаны» надежнее и не ржавеют, весьма мудрое решение».{{material_126231}} Виктор Шаповалов: «Сейчас «Логаны» делают комфортные, так что это ничего не меняет».Антон Горбатов: «В салон «Логана» будет вложена сумма новой «Камри».Ангелина Пушкина: «Хочу купить их старую «Тойоту», куда обратиться»?Евгений Михальцов: «Это роскошь, лучше на «классику» 5-й или 7-й модели, тогда будет ещё экономней и патриотичней».Змей Горыныч: «Электромобили надо было брать, и экономия и экология».Богдан Грибочкин: «Элетромобили стоят довольно дорого, также не везде есть станции для заряда».Александр Кондратенков: «Не уверен, что единоразовая покупка такого автопарка выгоднее эксплуатации уже имеющегося. Разве что в бюджете излишек. А в дальнейшем, конечно, эксплуатация «Логана» дешевле».Дмитрий Дедин: «Зимой - общественный транспорт, летом – велосипеды»!Лена Елена: «Лучше пусть на велосипеды пересядут, как нам предлагают ездить зимой на работу».Gaitano Korridi: «Логан» - это роскошь, на «Калины» надо пересаживать». Георгий Лисицын: «Мда, пусть ездят на «Крузаках», а как же статус? Допустим, из вас какой-нибудь предприниматель приехал на встречу на «девятке»… Я такого мнения, кто на сколько может двигаться вверх, и пускай двигается, а кто говорит про «Весты», это простые крестьяне, которые грыжу зарабатывают за 15 000 рублей».Алина Лис: «Ну вот, опять куча негатива. Люди, ну что ж вы, больше позитива! Вон, сколько всего делается вокруг»…
2019-07-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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