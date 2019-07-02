«Глас народа» о том, как белгородских чиновников пересадят с Toyota Camry на Renault Logan
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Стоимость одного автомобиля – 729 тыс. рублей. Заявленный цвет – серебристый «металлик». Все машины должны быть оборудованы кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС. Техника будет обеспечена гарантией не менее 3 лет либо 100 000 км пробега. Не исключено, что закупаемые «Логаны» переведут на газовое топливо. Расчёт специалистов белгородской мэрии показал, что это выгодно.
В Сети довольно охотно комментируют решение чиновников и задаются самым главным вопросом: «Как вы относитесь к такой инициативе»?
Сергей Киселёв: «Отрицательно. Рейсовые автобусы в помощь, как раз стимул развивать общественный транспорт»!
Алексей Богданов: «Нормальный мэр нормального города, если так сделает».
Ян Охотников: «Был у нас уже такой губернатор - Немцов, который всех на «Волги» пересаживал».
Станислав Попов: «Один вопрос: куда они денут дорогие «Тойоты»?
Кристина Малиновская: «Тойоты» выставят на аукцион и распродадут своим за копейки».
Алексей Пашков: «Домой в гараж отгонят».
Дмитрий Склярук: «А что, «Тойоты» сдохли, раз надо «бабло» на новое выкладывать? Какого года автомобили? Количество? Пробеги? Ощущение, что на каждом автомобиле чуть ли не «капиталку» двигателя делать собрались за такие деньги»...
Георгий Селезнев: «Может каждый поучаствовать, народ выкупает, но там обычно хлам уже сбрасывали. «Лексус» 2 года назад продавали, человек из Москвы забрал».
Светлана Анисимова: «Я ещё бы добавила вопрос, а почему не на «Ладу»?! А как же поддержать отечественного производителя»?
Евгений Макаренко: «Спишут в течение нормативного времени, а далее, как и раньше».
Егор Максимов: «На «Гранту», какие «Логаны»!? Где же патриотизм»?
Марина Савоненко: «Лучше на общественный транспорт. Тогда, может, порядок быстрее наведется и с автобусами, и в других областях».
Алексей Богданов: «Обслуживание и заправка иномарок гораздо выше, да и, вообще, их надо только на русский автопром сажать и в наших больницах лечить, тогда есть шанс на улучшение жизни».
Лариса Костенко: «Элементарная экономия: на топливе, на ремонте».
Александр Дикунов: «Губернатор предлагал работникам коммерческих предприятий пересесть на альтернативный транспорт (велосипеды, самокаты и т. п.). Вместо одной «реношки» можно приобрести около 50 электросамокатов или пару сотен с «ножным» приводом. Вот это была бы экономия. И да, на самокате удобно проверять качество дорог и состояние дворовых территорий».
Станислав Р: «Я вас умоляю, как это пчелы против мёда? Это хайп, первый месяц для показухи, низшая каста чиновников на них потом будет ездить - типа глав городских управ или рядовых сотрудников. Верх так и будет на «Тойотах» и «Лексусах» ездить.
Александр Московченко: «Они ещё на газу будут! Мэр - молодец! А то, что «Логаны», а не «Гранты» берет - так «Логаны» надежнее и не ржавеют, весьма мудрое решение».
Антон Горбатов: «В салон «Логана» будет вложена сумма новой «Камри».
Ангелина Пушкина: «Хочу купить их старую «Тойоту», куда обратиться»?
Евгений Михальцов: «Это роскошь, лучше на «классику» 5-й или 7-й модели, тогда будет ещё экономней и патриотичней».
Змей Горыныч: «Электромобили надо было брать, и экономия и экология».
Богдан Грибочкин: «Элетромобили стоят довольно дорого, также не везде есть станции для заряда».
Александр Кондратенков: «Не уверен, что единоразовая покупка такого автопарка выгоднее эксплуатации уже имеющегося. Разве что в бюджете излишек. А в дальнейшем, конечно, эксплуатация «Логана» дешевле».
Дмитрий Дедин: «Зимой - общественный транспорт, летом – велосипеды»!
Лена Елена: «Лучше пусть на велосипеды пересядут, как нам предлагают ездить зимой на работу».
Gaitano Korridi: «Логан» - это роскошь, на «Калины» надо пересаживать».
Георгий Лисицын: «Мда, пусть ездят на «Крузаках», а как же статус? Допустим, из вас какой-нибудь предприниматель приехал на встречу на «девятке»… Я такого мнения, кто на сколько может двигаться вверх, и пускай двигается, а кто говорит про «Весты», это простые крестьяне, которые грыжу зарабатывают за 15 000 рублей».
Алина Лис: «Ну вот, опять куча негатива. Люди, ну что ж вы, больше позитива! Вон, сколько всего делается вокруг»…
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