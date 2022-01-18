Главные правила перевозки детей в машине: что говорит закон и логика
Действующие правила
Сейчас действуют правила, принятые в 2017 году, в них были расширены понятия удерживающих устройств. И с тех пор перевозка детей должна осуществляться с использованием устройства, которое соответствует возрасту, росту и весу ребенка.
Дети до года должны перевозиться только в автолюльках или детских креслах группы 0 и 0+. Дети до 7 лет могут перевозиться в автокреслах групп 1 и 2, либо в так называемых комбинированных, которые позволяют подстраивать параметры кресла под рост и вес ребенка. Таким образом одно кресло можно использовать с 1 года и до 11 лет, но этот вариант реже используется, поскольку подобные кресла считаются менее безопасными из-за использования в них сильно усредненных параметров.
Дети старше 7 лет обычно должны перевозиться в автокреслах группы 3, рассчитанной на возраст от 7 до 11 лет и вес от 22 до 36 кг. Однако действующие правила допускают перевозку детей этой возрастной группы на заднем сиденье без специальных удерживающих устройств, но с обязательным применением штатных ремней безопасности.
За нарушение установленных ПДД перевозки детей, водителю грозит штраф 3000 рублей, должностному лицу 25 000 и до 100 000 юридическим лицам.
Все дети разные
Поскольку все дети растут по-разному, то было бы странно рассчитывать, что любой ребенок старше 7 лет будет комфортно себя чувствовать в детском кресле для его возрастной группы. Ребенок может быть выше сверстников, иметь больший вес. В таком случае использование детского кресла может быть ему попросту неудобно, особенно в длительных поездках.
Одной из альтернатив автокреслу является использование бустера. Он позволяет сделать посадку ребенка старше 7 лет выше, что делает возможным использование штатных ремней безопасности. При этом учитывайте, что использовать бустер для детей ниже 125 см ростом и весом менее 22 кг не рекомендуется.
По правила, дети старше 11 лет имеют право ездить на переднем сиденье с обязательно пристегнутым ремнем безопасности и без дополнительных устройств. До 12 лет на переднем сиденье перевозить ребенка можно только с использованием детского автокресла.
Как проверяется возраст детей
По закону вы не обязаны возить с собой свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее возраст ваших детей. Оценка возраста производится строго на глаз. И если инспектор ДПС решит, что у вас ребенок младше 7 лет едет без автокресла, он может выписать вам штраф. Вы в праве опротестовать этот штраф, если сможете доказать, что на момент фиксации правонарушения ребенку было больше 7 лет и отсутствие автокресла допускалось законом.
Но есть и другой момент, если ваш ребенок ниже 135 см, то ездить без использования бустера может быть опасно. Ремень безопасности в этом случае располагается неправильно, в районе шеи, и может нанести серьезные травмы ребенку в случае ДТП.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 280 000 РBMW 7 серия 2011 в Москве
- 630 000 РSsangYong Actyon Sports 2010 в Москве
- 1 860 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 1 950 000 РHonda CR-V 2010 в Москве
- 350 000 РToyota Corona 1998 в Москве
- 870 000 РSsangYong Rexton 2008 в Москве
- 2 240 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 3 490 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 2 970 000 РMercedes GLA-класс 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий