6 ноября 2017, 17:27

Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы

Меньше месяца осталось до календарной зимы, а некоторые регионы страны уже и вовсе завалило снегом. Если поиски нового автомобиля затянулись, рекомендуем присмотреться к «зимним» моделям рынка.
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Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы Ford Kuga, Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Mitsubishi Pajero Sport, Hyundai Creta

В наш рейтинг попали исключительно кроссоверы и исключительно с российской пропиской. Эти факторы дают неоспоримое преимущество будущим владельцам – машины адаптированы к суровым погодным условиям, имеют высокий клиренс, а некоторые модели и комплектации можно купить по программам господдержки. В частности, к льготному кредиту добавилась возможность приобрести легковой автомобиль российского производства в лизинг со скидкой 10%. Правда, такая акция от правительства действует только месяц. Придется поторопиться.

Ford Kuga
От 1.5 л, 150 л.с
Новый от 1 399 000 до 1 999 000 Р

Ford Kuga 

Кроссовер уже не первый год находится у потребителей в списке любимчиков. За 1 299 000 рублей можно стать обладателем базового варианта. Под капотом находится 2,5-литровый «атмосферник», работающий в паре с автоматической коробкой передач. В список оснащения входят светодиодные дневные ходовые огни, передние противотуманные фары, кнопка запуска двигателя, 7 подушек безопасности и  аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем, AM/FM-радио и 6 динамиками.

Впрочем, что действительно необходимо для зимы, так это расширенный пакет теплых опций. С ним водительское и переднее пассажирское сиденье могут оснащаться функцией подогрева. В салоне установлено рулевое колесо с обогревом. Имеются электрообогрев лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей, а также форсунок стеклоомывателей.

Nissan Qashqai
От 1.2 л, 115 л.с
Новый от 1 154 000 до 1 744 000 Р
В более дорогих вариантах исполнения доступна система полного привода, которая может перенести до 100% тягового усилия на передний или задний мост без участия водителя, в зависимости от условий движения. Дорожный просвет – 198 мм.

Nissan Qashqai

Вот уже 10 лет автомобиль продается в стране с суровым климатом. Чтобы полюбиться россиянам, автомобиль адаптировали с учетом особенностей эксплуатации в наших погодных и дорожных условиях. В частности, Qashqai получил изменения в конструкции шасси, увеличенные дорожный просвет и колею, специальные настройки рулевого управления и шины российского производства.

Кроссовер оборудован еще несколькими «примочками», полезными в зимнее время года. В их числе - технология помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assistant, система стабилизации автомобиля ESP, система активного контроля траектории движения и гашения колебаний кузова. Тепло в салоне обеспечивают подогревы сидений. Клиренс в 200 мм позволяет свободно передвигаться по бездорожью.

Renault Kaptur
От 1.6 л, 114 л.с
Новый от 859 000 до 1 149 990 Р
Под капотом размещается проверенный временем 2-литровый бензиновый агрегат с бесступенчатой коробкой X-Tronic. Доступен как полный привод, так и передний. Цена стартует с отметки 985 000 рублей. 

Renault Kaptur

Первая глобальная модель, разработанная и собираемая в России отвечает многим  требованиям долгих зим. Во-первых, он доступный - стартовая цена составляет от 839 000 рублей. Во-вторых, есть версии с полным приводом. В третьих, SUV обладает высоким клиренсом в 204 мм, энергоемкой подвеской с большим запасом прочности и т.п.

Стильный SUV имеет систему дистанционного запуска двигателя, с помощью которой можно удаленно прогреть мотор даже суровой зимой. Функция обогрева лобового стекла по всей поверхности позволяет быстро очистить его от снега и наледи и начать движение. А подогрев передних сидений обеспечит дополнительный комфорт в период морозов.

В конце лета Renault начала продажи кроссовера с новым сочетанием: 1,6-литровый бензиновый двигатель теперь может агрегатироваться не только с «механикой», но и с бесступенчатой трансмиссией.

Mitsubishi Pajero Sport
От 2.4 л, 181 л.с
Новый от 2 199 000 до 2 849 990 Р
Mitsubishi Pajero Sport 

Осенью этого года японский автопроизводитель порадовал россиян снижением цен на свой вседорожник. Стоимость всех комплектаций стала доступнее на 200 000 рублей. Таким образом, начальная цена внедорожника составляет 2 199 000 рублей.

При покупке внедорожника по программе «трейд-ин» с выгодой 300 000 рублей минимальная цена нового Pajero Sport начинается от 1 899 000 рублей. Это связано с калужской пропиской автомобиля. Как говорят дилеры, такая скидка, запущенная к зиме, пришлась по душе потребителям, и продажи начали расти.

В арсенале «спортсмена» - система полного привода Super Select 4WD, высокий дорожный просвет 218 мм и топливный бак на 70 литров. В перечень оснащения входят подогрев руля, первого и второго ряда сидений, мультимедийная система Mitsubishi Connect, камера кругового обзора и система активной безопасности и курсовой устойчивости ASC. Двигатель – дизель на 2,4-литра мощностью 181 л. с. В сочетании с ним выступают 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия или 6 МКПП.

Hyundai Creta

Hyundai Creta
От 1.6 л, 123 л.с
Новый от 749 900 до 1 139 900 Р

Лидер российского сегмента SUV не мог не попасть в рейтинг самых подходящих зимних машин. Хотя бы по той причине, что уже в «базе» имеется столь важный для холодного времени года обогрев зеркал. Также «Крета» имеет по умолчанию электроусилитель рулевого управления и систему стабилизации. Стоимость вседорожника в начальном уровне оснащения составляет 799 900 рублей.

Если покупатель захочет, чтобы кроссовер оснащался противотуманными фарами, рейлингами на крыше, климат-контролем, рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, регулировкой рулевого колеса по вылету, а также легкосплавными 17-дюймовыми дисками и серебристыми накладками на бамперах, ему следует выбрать исполнение Comfort.

Под капотом располагаются на выбор бензиновые моторы рабочим объемом 1,6 и 2 литра мощностью 123 и 149 л. с. соответственно. Первый работает в паре с 6-ступенчатой механический или с автоматической коробкой передач, а второй сочетается только с «автоматом». Привод – передний или полный за доплату. Клиренс – 190 мм.

Арина Милая
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Отзывы по теме
Форум Ford Kuga
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Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
В наш рейтинг попали исключительно кроссоверы и исключительно с российской пропиской. Эти факторы дают неоспоримое преимущество будущим владельцам – машины адаптированы к суровым погодным условиям, имеют высокий клиренс, а некоторые модели и комплектации можно купить по программам господдержки. В частности, к льготному кредиту добавилась возможность приобрести легковой автомобиль российского производства в лизинг со скидкой 10%. Правда, такая акция от правительства действует только месяц. Придется поторопиться.{{model_v2_1764}}Ford Kuga Кроссовер уже не первый год находится у потребителей в списке любимчиков. За 1 299 000 рублей можно стать обладателем базового варианта. Под капотом находится 2,5-литровый «атмосферник», работающий в паре с автоматической коробкой передач. В список оснащения входят светодиодные дневные ходовые огни, передние противотуманные фары, кнопка запуска двигателя, 7 подушек безопасности и  аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем, AM/FM-радио и 6 динамиками. Впрочем, что действительно необходимо для зимы, так это расширенный пакет теплых опций. С ним водительское и переднее пассажирское сиденье могут оснащаться функцией подогрева. В салоне установлено рулевое колесо с обогревом. Имеются электрообогрев лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей, а также форсунок стеклоомывателей. {{model_v2_1559}} В более дорогих вариантах исполнения доступна система полного привода, которая может перенести до 100% тягового усилия на передний или задний мост без участия водителя, в зависимости от условий движения. Дорожный просвет – 198 мм. Nissan QashqaiВот уже 10 лет автомобиль продается в стране с суровым климатом. Чтобы полюбиться россиянам, автомобиль адаптировали с учетом особенностей эксплуатации в наших погодных и дорожных условиях. В частности, Qashqai получил изменения в конструкции шасси, увеличенные дорожный просвет и колею, специальные настройки рулевого управления и шины российского производства.Кроссовер оборудован еще несколькими «примочками», полезными в зимнее время года. В их числе - технология помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assistant, система стабилизации автомобиля ESP, система активного контроля траектории движения и гашения колебаний кузова. Тепло в салоне обеспечивают подогревы сидений. Клиренс в 200 мм позволяет свободно передвигаться по бездорожью.{{model_v2_6242}} Под капотом размещается проверенный временем 2-литровый бензиновый агрегат с бесступенчатой коробкой X-Tronic. Доступен как полный привод, так и передний. Цена стартует с отметки 985 000 рублей. Renault KapturПервая глобальная модель, разработанная и собираемая в России отвечает многим  требованиям долгих зим. Во-первых, он доступный - стартовая цена составляет от 839 000 рублей. Во-вторых, есть версии с полным приводом. В третьих, SUV обладает высоким клиренсом в 204 мм, энергоемкой подвеской с большим запасом прочности и т.п.Стильный SUV имеет систему дистанционного запуска двигателя, с помощью которой можно удаленно прогреть мотор даже суровой зимой. Функция обогрева лобового стекла по всей поверхности позволяет быстро очистить его от снега и наледи и начать движение. А подогрев передних сидений обеспечит дополнительный комфорт в период морозов.В конце лета Renault начала продажи кроссовера с новым сочетанием: 1,6-литровый бензиновый двигатель теперь может агрегатироваться не только с «механикой», но и с бесступенчатой трансмиссией. {{model_v2_859}} Mitsubishi Pajero Sport Осенью этого года японский автопроизводитель порадовал россиян снижением цен на свой вседорожник. Стоимость всех комплектаций стала доступнее на 200 000 рублей. Таким образом, начальная цена внедорожника составляет 2 199 000 рублей. При покупке внедорожника по программе «трейд-ин» с выгодой 300 000 рублей минимальная цена нового Pajero Sport начинается от 1 899 000 рублей. Это связано с калужской пропиской автомобиля. Как говорят дилеры, такая скидка, запущенная к зиме, пришлась по душе потребителям, и продажи начали расти.В арсенале «спортсмена» - система полного привода Super Select 4WD, высокий дорожный просвет 218 мм и топливный бак на 70 литров. В перечень оснащения входят подогрев руля, первого и второго ряда сидений, мультимедийная система Mitsubishi Connect, камера кругового обзора и система активной безопасности и курсовой устойчивости ASC. Двигатель – дизель на 2,4-литра мощностью 181 л. с. В сочетании с ним выступают 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия или 6 МКПП. Hyundai Creta {{model_v2_6204}}Лидер российского сегмента SUV не мог не попасть в рейтинг самых подходящих зимних машин. Хотя бы по той причине, что уже в «базе» имеется столь важный для холодного времени года обогрев зеркал. Также «Крета» имеет по умолчанию электроусилитель рулевого управления и систему стабилизации. Стоимость вседорожника в начальном уровне оснащения составляет 799 900 рублей.Если покупатель захочет, чтобы кроссовер оснащался противотуманными фарами, рейлингами на крыше, климат-контролем, рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, регулировкой рулевого колеса по вылету, а также легкосплавными 17-дюймовыми дисками и серебристыми накладками на бамперах, ему следует выбрать исполнение Comfort. Под капотом располагаются на выбор бензиновые моторы рабочим объемом 1,6 и 2 литра мощностью 123 и 149 л. с. соответственно. Первый работает в паре с 6-ступенчатой механический или с автоматической коробкой передач, а второй сочетается только с «автоматом». Привод – передний или полный за доплату. Клиренс – 190 мм.
2017-11-06
Автор: Арина Милая
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